Fertilia giovedì a secco: nuove condotte

Cor 13:00



ALGHERO - Ancora disservizi nell'erogazione idrica sui territori del Nord Sardegna. Problemi ad Alghero dove, nella giornata di giovedì 24 luglio 2025, è programmato l'intervento di collegamento delle condotte realizzate da Abbanoa nella frazione di Fertilia. Si procederà così all'interruzione dell'erogazione dell'acqua nell'intera frazione per tutta la durata dell'intervento previsto dalle ore 10 alle ore 18. Inevitabili i disagi per la popolazione e le attività commerciali e turistiche, il disservizio, infatti, coincide con la settimana più calda dell'anno.