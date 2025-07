Cor 11:33 Delias è il nuovo Presidente del Rotary Club Alghero A guidare il Club per l’anno rotariano 2025-2026 sarà l’avvocato Andrea Delias che raccoglie il testimone dal Past President Nanni Moscatelli



ALGHERO - Nei giorni scorsi, presso l’Hotel Catalunya, presenti il Sindaco Raimondo Cacciotto e diverse autorità rotariane, civili e militari tra i quali il Past Governatore Gabriele Andria, il Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo Gianluca De Luca e il Comandante della Polizia Locale Salvatore Masala, il Rotary Club Alghero ha celebrato il tradizionale Passaggio della Campana.



A guidare il Club per l’anno rotariano 2025-2026 sarà l’avvocato Andrea Delias che raccoglie il testimone dal Past President Nanni Moscatelli. Dopo aver ringraziato il suo predecessore per gli importanti risultati conseguiti, il Presidente Delias ha ribadito come il Club, al suo 71° anno di vita, intenda continuare a svolgere un ruolo attivo e significativo sul territorio, portando benefici tangibili attraverso il suo impegno nel servizio, la sua dedizione alla comunità e la sua capacità di mobilitare risorse e competenze per affrontare le sfide locali e globali che l’attendono.



Il nuovo Direttivo 2025 -2026 sarà composto da: Ninni Sias (Vice Presidente); Nanni Moscatelli ( Past President); Pasqualino Spanedda (Presidente Incoming per l’Anno Rotariano 2026-27); Paola Cattogno (Segretario); Caterina Pisanu (Tesoriere); Andrea Oliva (Prefetto); Nico Fois, Antonio Casu, Francesco Marinaro e Nicolina Caragliu Consiglieri.