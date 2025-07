Cor 14:04 Urban Fest a Sant´Agostino Il Quartiere di Sant’Agostino si anima e si colora grazie all’Urban Fest – Festival delle Aiuole in Largo Guillot. Il 26 e 27 luglio, torna la due giorni ricca di appuntamenti organizzata dal Comitato Area Sant’Agostino in collaborazione con il CCN Sant’Agostino



ALGHERO - L'appuntamento rappresenta una festa molto amata dai residenti del quartiere ma anche dal resto della città e le presenze, cresciute di anno in anno, testimoniano come la socialità e la buona organizzazione possano far diventare un momento di quartiere, un appuntamento fisso dell’estate cittadina. Attività manuali, con Betta ceramiche e il suo laboratorio artistico, una tavola rotonda, momenti dedicati ai più piccoli, dimostrazioni di manovre salvavita, musica, stand di food &drink e una lotteria sociale con premi fino a 700 euro in buoni spesa.



Nella giornata di sabato 26 luglio alle 20.30 è in programma una tavola rotonda – Il valore socioculturale e ambientale dello spazio urbano: il verde pubblico ritrovato e rigenerato del Quartiere di Sant’Agostino. Presenta e modera Luca Pais, consigliere di amministrazione dell’Azienda Speciale Parco di Porto Conte; Interverranno: Roberto Corbia, assessore all’urbanistica, partecipazione e immaginazione civica, Comune di Alghero; Emmanuele Farris, Botanico Università di Sassari, coordinatore WP5 Infrastrutture verdi dello spoke 09 Ambiente, progetto PNRR e.INS (Ecosystem of Innovation for Next Generation Sardinia).



Sarà il gruppo ARKEOS, alle 22.30, con il suo “Dagli il via Tour 2025” a chiudere la prima delle due serate. Domenica 27 luglio ancora laboratori e stand e la presenta in Largo Guillot delle autorità. Spazio poi all’atteso “Come nelle Favole – Vasco Rossi Tribute Band Live Show e all’estrazione dei biglietti della lotteria sociale.