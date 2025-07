Cor 14:08 Cyrano : Alessandro De Roma ad Alghero Giovedì 24 luglio Alessandro De Roma sarà ad Alghero ospite della sezione estiva del festival Dall´altra parte del mare per presentare, in dialogo con Alesandro Marongiu, il suo nuovo romanzo: "Il principe Rosa", appena pubblicato dalle edzioni Fandango. L´appuntamento è per le 21,00 nello spazio all´aperto della Libreria Cyrano in Via Vittorio Emanuele, 11



ALGHERO - Alessandro De Roma (1970) è nato e vive in Sardegna, dove insegna storia e filosofia. Ha pubblicato i romanzi: Vita e morte di Ludovico Lauter (Il Maestrale 2007), La fine dei giorni (Il Maestrale 2008), Il primo passo nel bosco (Il Maestrale 2010), Quando tutto tace (Bompiani 2011), La mia maledizione (Einaudi 2014), Nessuno resta solo (Einaudi 2017). È fra gli autori dell’antologia benefica Sei per la Sardegna (Einaudi 2014, con Francesco Abate, Marcello Fois, Salvatore Mannuzzu, Michela Murgia e Paola Soriga). Per Fandango Libri è uscito nel 2023 Grandi terre sommerse. I suoi libri sono stati tradotti in Francia dall’editore Gallimard.



Maristella è sempre stata una bambina saggia, innamorata di suo padre, il dottor Spiga, ai suoi occhi privo di difetti, se non una misteriosa malinconia, della quale è senz’altro responsabile il mondo, con le sue ingiustizie e le sue meschinità. Tra le lunghe estati al Poetto e le gite nell’entroterra sardo, l’esempio del padre, medico comunista, e il mito di Madre Teresa di Calcutta hanno fatto nascere in Maristella bambina il desiderio di mettersi al servizio del mondo, per cambiarlo, forse perfino per salvarlo, ma la vita degli adulti spesso non è all’altezza dei sogni dell’infanzia e quella di Maristella Spiga non fa eccezione.



Quarantenne scettica e allampanata, insegnante di scienze precaria, dopo la morte del padre, trova finalmente il coraggio di mettersi alla prova in un viaggio a Calcutta, dove nulla sarà come se lo era immaginato. Soltanto a Nizza, durante un viaggio con le amiche, troverà invece il modo di fare i conti con i propri sogni e con ciò che le resta, ritrovandosi davanti a una svolta che la sua lettura razionale e quasi disincantata della realtà non avrebbe mai lasciato prevedere. E, usando le parole di Michela Murgia, la scrittura di Alessandro De Roma “ha il potere delle verità taciute, la forza di metterti davanti a quello che ti de intorbisce l’aria, l’acqua e il cuore”, nel Principe rosa lo scandaglio dell’animo umano nell’attimo in cui scopre se stesso e accetta le proprie incertezze racconta qualcosa di ognuno di noi.