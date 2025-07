Cor 16:12 Narcao Blues celebra la trentacinquesima edizione Da domani (mercoledì 23) a sabato 26 luglio a Narcao (Sud Sardegna). Alle 21.30 in piazza Europa si apre con i Blues Fields e a seguire l´atteso ritorno di Ana Popovic. Il blues risuonerà fino a notte fonda con l´appuntamento dopofestival che vedrà sul palco Williboy Taxi e Vittorio Pitzalis



Il conto alla rovescia è terminato, le chitarre sono accordate, le luci e gli amplificatori pronti a riscaldare le roventi notti del Sud Sardegna: da domani (mercoledì 23) a sabato 26 luglio, il cuore del Sulcis si riaccende con la trentacinquesima edizione di Narcao Blues, festival storico che dal 1989 porta il grande blues internazionale a Narcao (a sedici chilometri circa da Carbonia e a una sessantina da Cagliari). Un evento che intreccia tradizione e futuro, spirito comunitario e apertura al mondo, sotto la direzione dell'associazione culturale Progetto Evoluzione, che lo organizza e promuove da sempre con passione e costante impegno.



A scaldare l'attesa, sabato scorso (19 luglio), un'anteprima immersiva ha portato la magia del blues tra le colline del Sulcis: nel sito geo speleo archeologico di Sa Marchesa nei pressi di Nuxis, il trio Lazyboys ha guidato il pubblico in un viaggio musicale tra folk, country e suggestioni acustiche, accompagnato da degustazioni enogastronomiche a cura della Cantina di Santadi e dello Speleo Club Nuxis. Un'esperienza partecipata e intensa che ha acceso il motore di un'edizione ora pronta a entrare nel vivo.



Domani sera (mercoledì 23 luglio) a Narcao il festival prenderà il via ufficialmente con due set ad alto tasso di energia. Alle 21.30, saliranno per primi sul palco di piazza Europa i Blues Field, formazione nata l'anno scorso e composta da musicisti provenienti da Lituania e Polonia. Guidato da Aleksandr Belkin (voce, chitarra e armonica) e Bogdan Topolski (chitarra), affiancati da Olegas Sochinas (chitarra), Sergejus Sopelevas-Vysocki (basso) e Vitalijus Katyšovas (batteria), il gruppo fonde la tradizione blues con energia elettrica pura, inaugurando con forza questa nuova edizione del festival.



Alle 23 sarà il momento di Ana Popovic, tra le chitarre più potenti e influenti della scena blues contemporanea, già ospite a Narcao in passato. Nata a Belgrado e oggi cittadina globale, unica chitarrista donna selezionata per l'Experience Hendrix Tour e figura di spicco del blues internazionale, Ana Popovic unisce funk elettrico, slide guitar, jazz e soul in un linguaggio personale e coinvolgente. Sul palco con lei ci saranno Claudio Giovagnoli e Davide Ghidoni ai fiati, Michele Papadia all'organo Hammond e alle tastiere, Buthel Burns al basso e Jeremy Thomas alla batteria. Un cast d'eccellenza pronto a offrire una performance travolgente e ricca di groove.