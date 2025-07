Cor 12:10 Andrea Lai segretario di Sinistra Italiana a Sassari «L´impegno di Sinistra Italiana prosegue all´interno dell´Alleanza Verdi e Sinistra». Andrea Lai, attivista e militante storico della sinistra sassarese, è stato eletto all’unanimità con il sostegno convinto della base e della direzione locale del partito



SASSARI - Sinistra Italiana Sassari annuncia l’elezione di Andrea Lai a segretario provinciale, avvenuta nel corso dell’assemblea territoriale tenutasi lunedì 21 luglio. Un momento importante per la riorganizzazione e il rafforzamento del partito nel territorio sassarese, in una fase cruciale per la costruzione di un’alternativa progressista, ecologista e solidale.



Andrea Lai, attivista e militante storico della sinistra sassarese, è stato eletto all’unanimità con il sostegno convinto della base e della direzione locale del partito. Con la sua nomina, SI Sassari rinnova il proprio impegno all’interno dell’Alleanza Verdi e Sinistra, confermando la volontà di contribuire attivamente a un progetto politico unitario, radicato nei territori e attento alle sfide sociali e ambientali del nostro tempo.



«Ringrazio tutte e tutti per la fiducia – ha dichiarato Andrea Lai –. Siamo chiamati a costruire una sinistra credibile, che stia dalla parte dei diritti, del lavoro, dell’ambiente e della giustizia sociale. Il nostro impegno sarà ascoltare i bisogni reali delle persone, dare voce alle lotte dal basso e difendere i beni comuni, a partire dalla sanità pubblica e dalla scuola.»



La federazione provinciale di Sinistra Italiana lavorerà nei prossimi mesi per radicarsi ancora di più nel territorio, rafforzando la collaborazione con le realtà civiche, ambientaliste, sindacali e sociali, contribuendo alla costruzione di un’alternativa concreta alle politiche del centrodestra.