Decibel, locale chiuso in spiaggia

Le verifiche sono state ripetute nella prima metà del periodo estivo per monitorare i locali e la loro condotta al fine di ottenere una significativa riduzione dei disagi segnalati dalla cittadinanza, sia in termini di inquinamento acustico che di correttezza nell’osservanza delle norme e ha portato già nelle scorse settimane a sanzioni e alla chiusura della discoteca "Touch", a Maria Pia [ ALGHERO - Proseguono ad Alghero i controlli sulla movida. A seguito di ispezione eseguito dalla Squadra di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Sassari, insieme al personale della Polizia Amministrativa e Sociale del Commissariato di Alghero ed alle violazioni constatate in particolare per le emissioni sonore, il Comune di Alghero ha disposto la sospensione per tre giorni al locale del Lido San Giovanni “Bahia Beach Club”.Le verifiche sono state ripetute nella prima metà del periodo estivo per monitorare i locali e la loro condotta al fine di ottenere una significativa riduzione dei disagi segnalati dalla cittadinanza, sia in termini di inquinamento acustico che di correttezza nell’osservanza delle norme e ha portato già nelle scorse settimane a sanzioni e alla chiusura della discoteca "Touch", a Maria Pia [ LEGGI ].