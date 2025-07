S.A. 16:38 Ex Caserma, consegna a marzo 2026 Ripresi a pieno regime i lavori nel cantiere dell’ex caserma dei Carabinieri di via Simon, il prestigioso edificio che si affaccia nella piazza Pino Piras, in parte inaccessibile ormai da mesi



ALGHERO - «Ad Alghero ripresi a pieno regime i lavori nel cantiere dell’ex caserma dei Carabinieri di via Simon, entrati ora in una fase di attività molto più intensa. Nonostante gli interventi non si fossero mai fermati del tutto, possono ora procedere grazie all’approvazione della nuova perizia suppletiva e di variante n. 2 relativa ai lavori di recupero e riqualificazione finanziati con risorse PNRR – NextGenerationEU». E' quanto si legge nella nota diffusa dal Comune di Alghero sullo stato dei lavori nell'ex Caserma, il prestigioso edificio che si affaccia nella piazza Pino Piras, in parte inaccessibile ormai da mesi.



«Abbiamo approvato la nuova perizia tecnica e allocato ulteriori risorse pari a 600.000 euro - dichiara l’assessore alle Opere Pubbliche Francesco Marinaro -. Si tratta di atti fondamentali per la ripresa del cantiere e per restituire alla città un edificio storico riqualificato e pienamente funzionale ai nuovi servizi che ospiterà. Un’evoluzione importante che conferma l’impegno dell’Amministrazione Cacciotto nel recupero del patrimonio pubblico e nella capacità di intercettare e gestire con efficienza le risorse PNRR».



La determinazione dirigenziale ha rimodulato il quadro economico dell’opera e riconosciuto le modifiche tecniche rese necessarie da circostanze impreviste emerse in corso d’opera – fra cui la natura incoerente di alcune murature, il degrado del sistema di raccolta delle acque meteoriche e le criticità statiche degli architravi sulle fronti principali – autorizzando una proroga contrattuale di 60 giorni che sposta il termine dei lavori a marzo 2026.