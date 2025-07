S.A. 15:12 Ranucci di Report a Putifigari e Alghero Due appuntamenti con Sigfrido Ranucci e il giornalismo di inchiesta al festival Dall´altra parte del mare. Giovedì 31 sarà a Putifigari per presentare il suo libro "La Scelta"; sabato 02 agosto Ranucci incontrerà il pubblico ad Alghero, nella suggestiva cornice del giardino di Villa Mosca



ALGHERO - Giovedì 31 luglio e sabato 02 agosto due appuntamenti con Sigfrido Ranucci e il giornalismo di inchiesta al festival Dall'altra parte del mare. Giovedì 31 il giornalista, autore e conduttore televisivo sarà a Putifigari, in Piazza Boyl (alle 21.00) per presentare il suo libro "La Scelta" (Bompiani) in dialogo con Elias Vacca. Sabato 02 agosto (sempre alle 21,00) Ranucci incontrerà il pubblico ad Alghero, nella suggestiva cornice del giardino di Villa Mosca, in un appuntamento allestito in collaborazione con il festival Genera. Nel corso della serata Antonio Mannironi gli consegnerà il premio per il giornalismo di inchiesta "Piero Mannironi".



In Rai dal 1990, Ranucci, è stato prima inviato per le rubriche del Tg3, poi per Rai News 24, dove ha realizzato numerose inchieste sul traffico illecito di rifiuti e sulla mafia. Ha trovato l’ultima intervista al giudice Paolo Borsellino, nel settembre del 2001 è stato inviato a New York per seguire l’attentato alle Torri gemelle, poi nel 2004 a Sumatra per lo tsunami. È stato inviato nei contesti di guerra dei Balcani e in Medio Oriente dove ha realizzato inchieste sulla violazione dei diritti umani e dal marzo 2017 conduce il programma televisivo Report (Rai3), che ha ereditato dall’ideatrice Milena Gabanelli. Ha ricevuto numerosi premi per il giornalismo d’inchiesta ed è autore con Nicola Biondo del libro Il patto (Chiarelettere, 2010).



"La Scelta" (Bompiani): Sigfrido Ranucci è uno di quegli uomini che coincidono in modo assoluto con il lavoro che si sono scelti. Insieme alla sua équipe di Report – programma televisivo amatissimo e odiato, uno dei baluardi del giornalismo d’inchiesta in Italia – ogni giorno si dedica a vagliare informazioni, collegare eventi, ascoltare voci per decidere come raccontare le notizie che qualcuno vorrebbe rimanessero sotto silenzio. La forza di Report è nella semplicità della scelta: offrire ai cittadini il romanzo crudo dei fatti attraverso un rigoroso lavoro di ricerca, anche quando la strada è irta di pericoli che toccano le vite personali dei giornalisti. Per la prima volta Ranucci racconta il cammino che lo ha condotto sin qui; lo fa scegliendo alcune inchieste fondamentali di cui svela i retroscena, ma anche evocando figure – come suo padre, atleta e finanziere di grande carisma, e il suo maestro Roberto Morrione, fondatore di Rai News 24 – che hanno forgiato in lui la capacità di portare fino in fondo ogni scelta: perché fare giornalismo sul campo significa prendere decisioni che cambiano per sempre il corso delle cose, in senso intimo e collettivo. Da queste pagine emerge l’autoritratto coraggioso di un uomo che, nonostante la pressione costante della realtà nei suoi aspetti più duri, non cede al cinismo, non smette di chiedersi e di chiederci: “Qual è la scelta giusta?”. E di trovare ogni volta la risposta, per rispettare la promessa che lo lega a un pubblico che ha ancora a cuore la legalità e la giustizia sociale.