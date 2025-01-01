S.A. 21:49 Buona amministrazione: bando per i comuni sardi Le candidature per l’edizione 2025 possono essere presentate entro e non oltre l’8 settembre 2025, secondo le modalità indicate nell’Avviso



CAGLIARI - L’Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica ha pubblicato l’Avviso per l’edizione 2025 del Premio “Luigi Crespellani”, intitolato a una figura la cui memoria è alimentata dall’Associazione Centro Studi Luigi Crespellani, che incarna in modo esemplare i valori che il premio vuole promuovere: buona amministrazione, cooperazione tra enti locali, innovazione istituzionale e sviluppo dei territori.



«Con questo premio, che porta il nome del primo Presidente della Regione - dichiara l’assessore Francesco Spanedda - vogliamo dare visibilità e riconoscimento concreto al lavoro quotidiano degli enti locali che, attraverso la cooperazione intercomunale, affrontano sfide complesse con soluzioni innovative, sostenibili e capaci di rafforzare i servizi per le comunità. La gestione associata, quando ben pianificata, è uno strumento strategico per migliorare la qualità dell’azione amministrativa e rispondere con maggiore efficacia ai bisogni dei cittadini». Le candidature per l’edizione 2025 possono essere presentate entro e non oltre l’8 settembre 2025, secondo le modalità indicate nell’Avviso. L’edizione 2024, i cui esiti saranno resi noti prossimamente, conferma il crescente interesse degli enti locali verso modelli di cooperazione innovativa, capaci di coniugare efficienza amministrativa, sostenibilità ambientale e coesione sociale.