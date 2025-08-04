Alguer.it
S.A. 14:09
Tazenda in concerto: ecco le date
Una tre giorni di musica, festa e identità, all’insegna della condivisione e del legame profondo con il territorio sardo: il 10 agosto a Siniscola, il 14 a Fluminimaggiore, il 16 a Valledoria
Tazenda in concerto: ecco le date

NUORO - Procede il Tour 2025 dei Tazenda che veleggia alla volta del Ferragosto con nuove date: si parte sabato 10 agosto a Siniscola (NU), nella cornice di Piazza Don Francesco Migliorisi. Ma è con Ferragosto che l’estate dei Tazenda raggiunge il suo cuore pulsante: una tre giorni di musica, festa e identità, all’insegna della condivisione e del legame profondo con il territorio sardo. Appuntamento quindi il 14 agosto a Fluminimaggiore (SU), in Piazza Salvo d’Acquisto, con inizio alle ore 22:00, il 15 agosto a Ussana (SU), in Piazza Aldo Moro, per una notte di Ferragosto da vivere insieme, ancora una volta alle 22:00 e il 16 agosto a Valledoria (SS), in Piazza del Comune, per l’ultima tappa di questa speciale tre giorni di musica e condivisione. Il tour 2025 si intitola emblematicamente Bonas Noas e va riscoprire il messaggio di quel brano, inserito nel 1995 di Fortza paris, che attribuiva alla poesia, in definitiva all’arte, lo straordinario potere di saper portare quelle buone notizie, quelle risposte costruttive, positive e rivoluzionarie di cui tutti abbiamo bisogno.
