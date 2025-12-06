Cor 17:00 «Subito una scossa ad iniziare dal Marino» Alberto Bamonti, consigliere comunale Gruppo Noi Riformiamo Alghero, soddisfatto per la revoca dell´assessore alla sanità Bartolazzi: «Mi aspetto ora una vera e propria scossa »



ALGHERO - «Accolgo con incredibile soddisfazione la decisione della Presidente Alessandra Todde di assumere direttamente la guida della Sanità Sarda. Soprattutto dopo i numerosi appelli portati avanti in questi mesi. Mi aspetto ora una vera e propria scossa: a partire dalle rassicurazioni fornite sul futuro dell’Ospedale Marino di Alghero, struttura fondamentale per il nostro territorio, e dal ripristino dell’Ufficio Invalidi Civili di Alghero, che deve tornare a operare come punto di riferimento per la città, così come avviene a Sassari».



«Chiedo inoltre che vengano garantiti e rafforzati i servizi di pediatria, indispensabili per tutelare le famiglie e i più piccoli, e che si proceda con un deciso potenziamento del pronto soccorso, oggi in grande difficoltà e bisognoso di personale. È infine auspicabile un cambio di rotta netto e immediato sulle liste d’attesa, ormai insostenibili per cittadini e famiglie. Servono soluzioni rapide, una gestione più efficiente e una programmazione che rimetta al centro il diritto alla cura».



«Con l'auspicio che questa nuova gestione possa rappresentare l’inizio di una stagione di responsabilità e di risultati concreti per la sanità sarda. Il monitoraggio sarà da parte mia costante su ogni promessa e su ogni impegno assunto: ciò che oggi viene annunciato deve essere rispettato, senza eccezioni e senza ulteriori ritardi. I cittadini non possono più aspettare» chiude Alberto Bamonti, consigliere comunale Gruppo Noi Riformiamo Alghero.