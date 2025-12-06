Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroPoliticaSanità › «Subito una scossa ad iniziare dal Marino»
Cor 17:00
«Subito una scossa ad iniziare dal Marino»
Alberto Bamonti, consigliere comunale Gruppo Noi Riformiamo Alghero, soddisfatto per la revoca dell´assessore alla sanità Bartolazzi: «Mi aspetto ora una vera e propria scossa »
«Subito una scossa ad iniziare dal <i>Marino</i>»

ALGHERO - «Accolgo con incredibile soddisfazione la decisione della Presidente Alessandra Todde di assumere direttamente la guida della Sanità Sarda. Soprattutto dopo i numerosi appelli portati avanti in questi mesi. Mi aspetto ora una vera e propria scossa: a partire dalle rassicurazioni fornite sul futuro dell’Ospedale Marino di Alghero, struttura fondamentale per il nostro territorio, e dal ripristino dell’Ufficio Invalidi Civili di Alghero, che deve tornare a operare come punto di riferimento per la città, così come avviene a Sassari».

«Chiedo inoltre che vengano garantiti e rafforzati i servizi di pediatria, indispensabili per tutelare le famiglie e i più piccoli, e che si proceda con un deciso potenziamento del pronto soccorso, oggi in grande difficoltà e bisognoso di personale. È infine auspicabile un cambio di rotta netto e immediato sulle liste d’attesa, ormai insostenibili per cittadini e famiglie. Servono soluzioni rapide, una gestione più efficiente e una programmazione che rimetta al centro il diritto alla cura».

«Con l'auspicio che questa nuova gestione possa rappresentare l’inizio di una stagione di responsabilità e di risultati concreti per la sanità sarda. Il monitoraggio sarà da parte mia costante su ogni promessa e su ogni impegno assunto: ciò che oggi viene annunciato deve essere rispettato, senza eccezioni e senza ulteriori ritardi. I cittadini non possono più aspettare» chiude Alberto Bamonti, consigliere comunale Gruppo Noi Riformiamo Alghero.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
16:14
Bartolazzi, sanità e poltrone: caos
Così Corrado Meloni, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, ha commentato alcune dichiarazioni di Armando Bartolazzi che si avvia a concludere la sua esperienza come assessore nella Giunta Todde
15:18
Sanità, Mulas: fallimento per Todde
Il consigliere comunale di Alghero sottolinea in particolare quella che definisce «la gravissima iniziativa dell’assessora regionale al Lavoro, che ha creato un vero e proprio Cup privato per facilitare visite e prestazioni, trasformando un servizio pubblico in uno strumento di clientela politica»
7/12/2025
Mur, 4 milioni per la Sardegna
Ricerca: dal Mur oltre 4 milioni di euro alla Sardegna per 4 progetti di ricerca nella terza edizione del Fondo Italiano per la Scienza
6/12/2025
Ictus: ogni minuto può cambiare una vita
Alla Stroke unit dell’Aou di Sassari, il farmaco Tenecteplase rafforza la risposta nelle emergenze tempo-dipendenti. «Occorre riconoscere subito i sintomi di un ictus. La nostra priorità è garantire percorsi di cura rapidi e coordinati», Alessandra Sanna, direttrice della Stroke Unit
6/12/2025
Via Bartolazzi, Prima Alghero plaude
«Finalmente una svolta sul fronte della Sanità Sarda». Così Massimiliano Fadda, consigliere comunale ad Alghero, che spera, dopo due anni persi a peggiorare le cose, che la Todde riesca a non far peggio di lui
5/12Via l´assessore Bartolazzi: «E´ caos sanità sarda»
4/12«Sul Marino il sindaco deve chiedere garanzie»
4/12«Marino hub regionale Ortopedia Riabilitazione»
4/12«Senologia finalmente una realtà ad Alghero»
3/12Marino all´Asl: ecco tutti i servizi a forte rischio
3/12Al Civile di Alghero la nuova Senologia
2/12«Marino, non si accettano scorciatoie»
2/12Altolà di Mulas che smentisce l´Asl
1/12«Al Marino servizi potenziati, rimango vigile»
1/12«Bene l’integrazione Asl-Aou per il Marino»
« indietro archivio sanità »
8 dicembre
Pestato sotto casa dal branco
8 dicembre
«Bande di delinquenti da fermare subito»
8 dicembre
Il caso: Alghero ha il suo Sfigalbero



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)