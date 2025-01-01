Cor 9:01 Frulio presenta "Filomena guarda il mare" L´ultima fatica di Tore Frulio. Lunedì 8 dicembre, alle ore 18, la presentazione nella sala conferenze del Quarter ad Alghero. Introduce Eugenio Cossu. L´autore dialoga con Clara Farina. Ingresso libero



ALGHERO - La memoria vivissima del nuovo racconto di G. Tore Frulio, dal Porto, dalle lunghe rotte che avevano caratterizzato la fortunata narrazione di “Gavino torna al mare “, si trasferisce nelle case di una Città diversa, cambiata, solo appena dimenticata. Ma soprattutto con il nuovo Romanzo “Filomena guarda il mare“, lo zoom del racconto entra nelle dinamiche della famiglia a partire proprio da quella costruita negli anni ‘30 dai due sposi che fondano la loro vita proprio sull’economia e le relazioni sociali del duro lavoro sul mare. Sette figli, relazioni Inter familiari solide e importanti, fanno di Filomena e le sue donne, una struttura davvero solida e quasi irripetibili in tempi difficili come quelli della seconda guerra in Sardegna, dello sfollamento e gli anni a seguire della difficile ricostruzione.



Solo una forte unione familiare, una coesione inscindibile fatta di imbarcati lungo rotte interminabili, e donne fedeli, laboriose e sempre sulla riva, in attesa, può garantire il crescere di figli numerosi, e di una società urbana, comunque in costante crescita sociale ed economica. Filomena è molto, davvero tanto rispetto all’odierno. Gavino il suo eroe, vive nel mare, naviga sempre lontano. Lei no, trova la sua dimensione nella famiglia, nei figli da crescere, nella responsabilità della casa, persino di un bastimento, di un equipaggio. Filomena è donna con i piedi fermamente piantati per terra, ma con gli occhi ed il cuore, rivolti verso la vastità dell’orizzonte… Con lei navighiamo in un tempo, a volte soltanto passato, ma ne riscopriamo tutti gli elementi attuali delle qualità di donna, di madre che vive il suo tempo, ma che attende il buon giorno, quello del ritorno. Con una vera e grande passione.