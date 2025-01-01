Cor 16:32 La Luce della Pace da Betlemme ad Alghero La “Luce della pace”, con una staffetta che parte da Betlemme, arriverà anche quet’anno ad Alghero, su inziativa della nostra comunità Masci e sarà portata nella Chiesa di S. Francesco, il giorno 14 Dicembre 2025



ALGHERO - Nella Chiesa della Natività a Betlemme vi è una lampada ad olio che arde perennemente da molti secoli alimentata a turno da tutte le nazioni cristiane della terra. A Dicembre ogni anno da quella fiamma ne vengono accese altre e vengono diffuse su tutto il pianeta come simbolo di pace e fratellanza fra i popoli. Quest’anno, Jeries Fadi Khier, 11 anni, di una famiglia cristiana di Betlemme, ha acceso la luce a Betlemme. Il Cardinale Pier Battista Pizzaballa, Patriarca per i latini di Gerusalemme, nel benedire la “Luce” ha affermato: “È molto importante che questa Luce di Pace provenga da questa terra profondamente ferita. E noi stessi dobbiamo essere questa luce, perché la pace passa attraverso i cuori delle persone. Ecco perché dobbiamo diffondere questo simbolo in tutto il mondo”.



Il Masci ha sempre collaborato nella distribuzione della luce in tutto il territorio italiano attraverso una staffetta che tocca tutte le stazioni ferroviarie. In Sardegna nel capoluogo regionale di Cagliari la “Luce” arriverà la mattina di domenica 14 dicembre accolta dai gruppi scout, cittadini e da numerosi Adulti Scout del Masci in rappresentanza delle varie comunità dell’isola.

La comunità Masci di Alghero si è impegnata attivamente nel diffondere il tema della pace attraverso varie attività in particolare negli ultimi anni: nel progetto “costruiamo il futuro – costruiamo la pace” di accoglienza dei giovani scout ucraini, organizzazione di un campo di formazione sul tema della pace, adesione convinta alla proposta del Consiglio Comunale di dichiarare Alghero “Città della Pace”, impegno sin dal 1993 a fare arrivare e diffondere la “Luce della Pace” ad Alghero.



Vi invitiamo ad unirvi per accogliere numerosi la fiammella per essere portatori di “Luce” diffondendola a quanta più gente possibile per un messaggio di unione e fratellanza.

La “Pace” e patrimonio di tutti e la “Luce” deve scaldare i cuori. Il programma del 14 Dicembre 2025 dalle ore 19:00 è il seguente: Arrivo solenne della “Luce della Pace “, presso la Chiesa di San Francesco, ed accoglienza da parte dei Gruppi Scouts di Alghero, le Autorità Civili, Militari, Associazioni invitati alla cerimonia, i rappresentanti delle parrocchie che vorranno aderire, privati che vorrano accendere una lampada da portare a casa; Interventi delle Autorità Cittadine; Breve veglia con riflessioni sulla pace, canti e preghiere. Cerimonia di accensione delle lampade. Distribuzione al termine della Santa Messa