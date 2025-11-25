Cor 8:12 A Sassari 3 giorni dedicati all’editoria sarda Dal I al 3 dicembre al Padiglione Tavolara si terrà “Oltre la copertina”, la fiera dell’editoria sarda promossa dal Comune di Sassari con il sostegno della Regione Sardegna e curata dall’associazione “Editori Sardi Indipendenti”, dall’associazione “Il Colombre” e dalla “Libreria Koinè” di Sassari. Tre giornate ricche di appuntamenti, tutti gratuiti, animeranno gli spazi del Padiglione: incontri tematici, laboratori per bambini e ragazzi, momenti di intrattenimento legati al libro e performance artistiche



SASSARI - L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere e valorizzare l’editoria sarda, mettendone in luce le sue peculiarità e il contributo fondamentale alla vita culturale dell’isola. Particolare attenzione sarà dedicata al mondo della scuola: la manifestazione intende favorire la diffusione della lingua e della cultura sarda attraverso percorsi educativi che uniscano attività didattiche e promozione della lettura, coinvolgendo attivamente gli istituti del territorio in progetti dedicati. La fiera offrirà inoltre un’occasione per esplorare l’identità locale attraverso le opere di autori ed editori sardi, sottolineando il ruolo delle infrastrutture culturali come presìdi da tutelare e sostenere. L’evento si propone infine di restituire al pubblico una visione ampia e articolata della storia e della cultura dell’isola, nella ricchezza delle loro forme e dei loro significati. Oltre la copertina off. Al termine delle tre giornate della fiera, gli editori proseguiranno le attività con una serie di incontri con l’autore che si terranno, nelle settimane successive, nelle biblioteche del sistema bibliotecario comunale e all’Archivio storico. Gli appuntamenti sono dedicati alla presentazione di autrici e autori che non hanno trovato spazio nel calendario della manifestazione, con l’obiettivo di ampliare la visibilità delle realtà editoriali coinvolte e di estendere idealmente la fiera oltre le sue date.



Il programma. L’inaugurazione è in programma lunedì I dicembre alle 17. Interverranno il sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia, l’assessora comunale alla Cultura, Nicoletta Puggioni. È inoltre prevista la partecipazione dell’assessora regionale della Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, Ilaria Portas. Alle 18 è in programma l’incontro “Madame Bovary c’est moi. Autore come prodotto: mercificazione dello scrittore nell’editoria contemporanea”, a cura di Cosimo Filigheddu e Alessandro De Roma, con gli interventi di Francesca Arcadu e Roberto Uzzau. La giornata inaugurale si concluderà con il concerto per chitarra di Gavino Loche.



Le scuole. In occasione della tre giorni è stato organizzato un ciclo di incontri e laboratori dedicati alle scuole, pensati per avvicinare studentesse e studenti alla lettura, alla produzione editoriale sarda e ai temi dell’identità e della creatività culturale. Le attività si svolgeranno dalle 10 alle 13. La mattinata di martedì 2 e mercoledì 3 sarà dedicata ai laboratori per ragazze e ragazzi: dalle 9 alle 13, ComicsLab, laboratorio di fumetto con Pietro Mureddu, rivolto a giovani tra i 12 e i 14 anni; dalle 10 alle 11.30 “Ascolto Di-segno”, laboratorio di musica e disegno a cura di Sara Cuzzupoli, per bambine e bambini dai 7 ai 10 anni; mercoledì si terrà inoltre “Il Bosco del rispetto”, laboratorio di narrazione al Kamishibai e attività creative sui temi dell’accoglienza e del rispetto, a cura dell’Istituto Tecnico “Salvator Ruju”, rivolto a bambine e bambini dai 6 ai 7 anni; mentre sia martedì sia mercoledì è previsto “Racconti archeofantastici dalla Sardegna”, laboratorio di narrazione e archeologia condotto da Eleonora Cattogno, destinato a partecipanti dagli 8 ai 10 anni, mentre mercoledì “Illustrare le Storie e le leggende della Sardegna”, laboratorio di illustrazione con Ilenia Loddo. Nel pomeriggio di martedì è in programma alle 17 la presentazione di Amor y Sensaulidad (Catartica Editore) di Santiago Montrés, moderata da Francesca Arca e Luana Farina Martinelli, emntre mercoledì, alla stessa ora, si terrà la presentazione di Dietro la maschera (Nor) di Manola Bacchis.. Alle 18 di martedì presentazione di Novelle del Giudicato (Barbaro Editore) di Donatella Pau, con la partecipazione di Remo Barbaro e Cesare Carta. La giornata si concluderà con Arbaree di Vindice Lecis, presentato insieme a Giovanni Cocco per Condaghes. Alla stessa ora mercoledì è in programma A Canestro. Lo sport sardo racconta (GIA Editrice di Giorgio Ariu), con gli interventi di Nando Mura, dell’editore Giorgio Ariu, di Fausto Romano Fadda (già sindaco di Sassari) e con la partecipazione di atleti della Dinamo e di cestisti sassaresi. L’incontro sarà moderato da Andrea Sini. Chiuderà la serata di mercoledì, alle 19, un reading musicale a cura di Laborintus ispirato al libro di Angelo Vargiu Anni e mezzorette (Maxottantotto Edizioni).



Le case editrici che hanno risposto all’invito del Comune di Sassari e dell’ESI saranno 19 da tutta l’isola: Abbà, Angelica Editore, Barbaro Editore, Catartica edizioni, Condaghes, Edizioni de L’Alguer, Edizioni del Sole, Fingerpicking, Gia Editrice di Giorgio Ariu, Giampaolo Cirronis editore, Ispidientos Editore, Le Ruzzole, Libri Allpaper, Maxottantotto edizioni, Nemapress, Nor, Pettirosso editore, S’Alvure Edizioni, Salpare.