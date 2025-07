Cor 8:47 «Siamo nella direzione corretta» Giampietro Moro, capogruppo di Città Viva ad Alghero, traccia un bilancio positivo del primo anno di amministrazione del sindaco Cacciotto: Applausi per l´assessorato all´Ambiente



ALGHERO - «A circa un anno dall’insediamento della nuova maggioranza comunale con il Progetto Alghero è doveroso fare un piccolo bilancio di come l’amministrazione abbia iniziato il proprio percorso e quali siano state le azioni messe in campo per la risoluzione di problematiche importanti per la città. Certamente aver provveduto a chiudere in tempo record gli atti per la procedura della nuova gara d’appalto per il servizio di nettezza urbana è senza dubbio un punto fondamentale sul quale concentrare l’attenzione. È importante risolvere le criticità che il regime di proroga perpetrato per quasi due anni ha provocato e provoca in città, sia sotto il profilo del decoro urbano che sanitario». Giampietro Moro, capogruppo di Città Viva ad Alghero, traccia un bilancio positivo del primo anno di amministrazione del sindaco Cacciotto.



«Per la questione legata alle spiagge è da sottolineare il grande quantitativo di denaro previsto anche nell’ultima variazione di bilancio al fine di ridurre la posidonia in zona lido e la restituzione di un nuovo tratto di spiaggia con sabbia pulita e rigenerata che era doveroso restituire alla collettività, anche al fine di salvaguardare l’attività delle attività commerciali e ricettive subito adiacenti. Inoltre, per evitare nuove erosioni e per salvaguardare il sistema dunale, sono stati predisposti i nuovi incannicciati ed una serie di staccionate su Viale Primo Maggio per evitare la dispersione della preziosa sabbia bianca tipica e caratteristica del nostro arenile».



«Un altro esempio che possiamo annoverare tra i traguardi raggiunti è certamente la riqualificazione e la sistemazione del Colle del Balaguer, con il ripristino dei muri ed il loro imbiancamento, la sistemazione, pulizia e la cura del verde e la presa in carico della sostituzione delle sedute per l’accoglienza dei fruitori dell’area. In ultimo, non certamente per importanza, possiamo finalmente comunicare ufficialmente l’apertura della Grotta Verde, sito importantissimo dell’area Parco di Porto Conte e che certamente porterà lustro e più ampio flusso turistico con conseguente aumento del livello di qualità e quantità di siti da visitare. Il lavoro che ci attende è ancora tanto e possiamo spalmarlo su più fronti, ma sicuramente l’impostazione dell’attività dell’amministrazione guidata dal Sindaco Cacciotto sta andando nella direzione corretta. Tanti risultati dopo poco meno di un anno di mandato ne sono la sicura dimostrazione» chiude Moro.