Cor 10:05 «Al primo posto i bisogni delle persone» Occhioni, Corbia, Arca Sedda (AvS Alghero: «La nostra visione per Alghero è chiara: una città che metta al primo posto i bisogni delle persone, la giustizia sociale e la sostenibilità ambientale. Oggi presentiamo i progressi concreti dell´amministrazione guidata dal Sindaco Raimondo Cacciotto su progetti chiave che riflettono questo impegno, orientando lo sviluppo urbano, la mobilità e la partecipazione civica verso un futuro più equo per tutti»



ALGHERO - «L'urbanistica non è solo cemento e mattoni, ma uno strumento per migliorare la vita delle persone. Con lo Studio Nomisma sul Patrimonio Residenziale, stiamo analizzando a fondo i bisogni abitativi di Alghero, con l'obiettivo di garantire case accessibili per tutti i residenti e di gestire in modo equilibrato i flussi turistici. La costituzione dell'Ufficio di Piano è un passo fondamentale per un coordinamento integrato che assicuri una pianificazione territoriale attenta alle esigenze della comunità, non agli interessi di pochi. Siamo fieri dell'approvazione del Piano Eliminazione Barriere Architettoniche (PEBA), un impegno concreto per rendere Alghero una città realmente accessibile e inclusiva per ogni cittadino, superando ogni forma di discriminazione e impedimento. Stiamo inoltre completando gli studi del PAI e del Piano di Rischio Aeroportuale, per una pianificazione più sicura e consapevole del nostro territorio. La rigenerazione urbana è il cuore della nostra azione per riqualificare e rivitalizzare i quartieri. La vittoria del bando regionale con il Progetto Rigenerazione Urbana Sant'Agostino e l'avanzamento del progetto integrato di rigenerazione Urbana della Pietraia dimostrano la nostra capacità di attrarre risorse per intervenire dove più serve, trasformando aree degradate in spazi vivi e funzionali per la comunità. Inoltre, il progetto per il Waterfront di Maria Pia (PFTE) è pronto per essere candidato ai bandi, con l'obiettivo di restituire alla cittadinanza un tratto di costa riqualificato e vivibile».



«La mobilità deve essere un diritto, non un privilegio, e deve rispettare l'ambiente. L'affidamento dell'incarico per il Piano Urbano della Mobilità e del Traffico (PUT) è la base per ripensare la nostra città, verso una maggiore vivibilità. In attesa del PUT, stiamo già agendo: fin dai prossimi giorni saranno disponibili circa 1400 nuovi posti auto temporanei per alleggerire la pressione sui residenti e sul tessuto urbano, stiamo riorganizzando l'assetto viabilistico di Viale Primo Maggio per rendere l'accesso alle nostre spiagge più sicuro ed efficiente e verrà attivato in via sperimentale il sistema di micromobilità in sharing (e-bike e monopattini), un'alternativa ecologica e accessibile per muoversi in città. È stata avviata inoltre la progettazione per ampliare la rete ciclabile e le infrastrutture per la ciclabilità, un investimento concreto e necessario per promuovere una mobilità più sostenibile. La prossima realizzazione del parcheggio di interscambio a Capo Caccia in collaborazione con l'ente Parco e l'accordo con ACI Italia per migliorare la sicurezza stradale, con interventi concreti e campagne di sensibilizzazione, completano un approccio integrato alla mobilità urbana. Per quanto riguarda il trasporto pubblico l'impegno è forte fin dall'inizio del mandato: è stato attivato un tavolo di lavoro permanente con ARST per migliorare il servizio. L'installazione di pannelli informativi a tutte le fermate e la prossima installazione di nuove pensiline sono un piccolo ma significativo passo in avanti che va nella direzione giusta per migliorare l'esperienza degli utenti».



«Crediamo fermamente che una città migliore si costruisca solo con l'ascolto e la partecipazione attiva di tutti. L'esperienza di "quartieri in Comune" attraverso la quale il Sindaco e la Giunta stanno incontrando i cittadini di tutti i quartieri della città e l'avvio del percorso per la definizione del nuovo regolamento per la gestione condivisa dei beni comuni - uno strumento che permetterà ai cittadini di riappropriarsi degli spazi pubblici e di gestirli insieme all'amministrazione - rappresentano un cambio tangibile di approccio nelle relazioni tra cittadinanza e amministrazione. Un esempio virtuoso che racconta positivamente quanto sia utile e necessaria la partecipazione è certamente il progetto FertiliArt: un progetto nato da un processo che ha visto coinvolti alla pari amministrazione, comitato di quartiere di Fertilia, il centro commerciale naturale e il comitato festeggiamenti San Marco. Infine, abbiamo avviato con concretezza la riorganizzazione dei consorzi delle strade vicinali dando gambe al nuovo regolamento, anche attaverso l'istituzione dei primi 3 nuovi consorzi di strade ad uso privato, per una gestione più efficace e trasparente di queste infrastrutture essenziali per la comunità rurale. Questi passi avanti dimostrano il nostro impegno a costruire un'Alghero più giusta, più sostenibile e più vicina alle esigenze di ogni cittadino. Continueremo a lavorare con determinazione e trasparenza, con la convinzione che solo attraverso la partecipazione e la solidarietà potremo realizzare la città che vogliamo» chiudono da AvS Alghero.