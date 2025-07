S.A. 17:03 Pulizia e decoro: 15 attività multate ad Alghero Sono oltre 30 le sanzioni applicate in questi giorni da parte della Polizia Locale che si è concentrata sui pubblici esercizi, esercizi commerciali e sui cittadini, dal rispetto del suolo pubblico alla tenuta degli ecobox



ALGHERO - Controlli serrati sul rispetto delle norme in materia di igiene urbana ad Alghero. Sono oltre 30 le sanzioni applicate in questi giorni da parte della Polizia Locale che si è concentrata sui pubblici esercizi, esercizi commerciali e sui cittadini, dal rispetto del suolo pubblico alla tenuta degli ecobox, all’esposizione dei rifiuti in orario diverso da quello previsto dal calendario, all’uso disinvolto dei cestini gettacarte adoperati come cassonetti, in cui viene depositato ogni genere di rifiuto. Nel dettaglio, circa quindici le attività sanzionate per la cattiva tenuta degli ecobox maleodoranti e privi di manutenzione e decoro. Ai concessionari è stata comminata una sanzione di 250 euro. Una decina invece i cittadini che si sono visti affibbiare una multa da 200 euro ciascuno per aver depositato rifiuti domestici nei cestini stradali.



E inoltre, sanzioni per il mancato rispetto delle superfici concesse di suolo pubblico commerciale e occupazione spazi senza relativa autorizzazione. Multati inoltre due campeggiatori abusivi, destinatari di una sanzione di 500 euro cadauno. Parallelamente al raggiungimento del record del 74,9% della raccolta differenziata, l’Amministrazione del sindaco Raimondo Cacciotto sta mettendo in campo una risposta significativa di contrasto all’inciviltà che con l’estate si fa fisiologicamente più marcata, attraverso intensificazione dell'attività della Polizia Locale condotta dal Comandante Salvatore Masala con interventi mirati al miglioramento del servizio.



«L’Amministrazione - spiega al riguardo il Sindaco - sta infatti portando avanti un'importante opera di trasformazione della sicurezza urbana, con l'obiettivo di raggiungere un equilibrio delicato ma fondamentale per la vivibilità della città. Recentemente è stato approvato il nuovo regolamento di polizia urbana, un atto fondamentale che oggi contribuisce a definire le linee guida per una gestione equilibrata della città, nel rispetto dei diritti di tutti i cittadini. Tra le misure adottate c’è anche l’integrazione del sistema di videosorveglianza, un intenso lavoro di contrasto all'abusivismo, dall’occupazione del suolo pubblico fino al pagamento dei tributi comunali, oltre a controlli fonometrici per contrastare la diffusione oltre i limiti di rumori e musica».