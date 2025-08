S.A. 8:21 Florinas in Giallo svela il programma della XVI edizione Il festival letterario torna dal 28 al 31 agosto: tra gli ospiti gli scrittori Liza Marklund, B. A. Paris e Aslak Nore e il cronista investigativo Nello Trocchia



FLORINAS - Florinas in Giallo si prepara a tornare a Florinas dal 28 al 31 agosto e nel frattempo inizia a svelare il programma della sedicesima edizione, immaginato, disegnato e messo a punto per confermare ancora una volta il festival letterario del Comune di Florinas tra gli eventi più interessanti in Italia dedicati alla crime fiction nazionale e internazionale e all’approfondimento di crimini irrisolti che hanno colpito l’opinione pubblica. Realizzato con il sostegno della Regione Sardegna e della Fondazione di Sardegna, il festival è organizzato dall’Associazione Itinerandia e diretto con passione e competenza dai librai Emiliano Longobardi (Libreria Azuni, Sassari), Elia Cossu e Maria Luisa Perazzona (Libreria Cyrano, Alghero), che hanno selezionato un parterre in cui spiccano importanti firme della narrativa, del giornalismo e protagonisti di rilevanti vicende politiche, giudiziarie e civili.



Tra i tanti ospiti che prenderanno posto sulla poltrona gialla di Piazza del Popolo, ci saranno, in rappresentanza delle crime fiction del Nord Europa, la regina del crime svedese Liza Marklund, che con i suoi libri tradotti in 40 lingue ha venduto più di 25 milioni di copie; la scrittrice inglese B. A. Parsis, considerata un punto di riferimento nel thriller psicologico, e l’autore norvegese Aslak Nore, che nei suoi libri unisce l’intelligenza del romanzo storico al ritmo del thriller politico contemporaneo.

Quest’anno il festival omaggia Camilleri nel centenario della nascita, con la presentazione in prima nazionale del libro “Andrea Camilleri” (Salani) di Luca Crovi, tra le cui pagine si legge anche un episodio legato a Emilio Lussu, a mezzo secolo dalla morte dell’intellettuale di Armungia. Crovi, da anni prezioso collaboratore di Florinas in Giallo, curerà inoltre un podcast in cui sei ospiti del festival racconteranno sé stessi e il proprio mondo letterario. Il racconto dei crimini della realtà è affidato in questa edizione al cronista investigativo e antimafia Nello Trocchia con il monologo teatrale “Diffidato”; al generale dei Carabinieri Michele Riccio, che con la scrittrice Anna Vinci racconta – in un incontro organizzato con il Movimento Agende Rosse - gli intrecci tra mafia, massoneria e servizi segreti deviati, al centro del libro “La strategia parallela”; alla giornalista e podcaster Francesca Zanni, con “Irrisolti”, in cui dà voce alle vittime di omicidi senza giustizia.



La crime fiction italiana, strumento prezioso per indagare i risvolti più oscuri del nostro Pese, sarà rappresentata da sette firme «la cui scrittura - sottolineano i direttori artistici - si distingue per coerenza formale, autenticità di visione e capacità di interpretare il presente, e che ci aiuteranno a mappare un’azione criminale che insiste tanto nella provincia più profonda quanto nella dimensione metropolitana». Il viaggio nell’Italia criminale partirà dal nord, dai vicoli di Genova con Bruno Morchio (“La morte non paga doppio”, Rizzoli), Torino e la sua periferia con Davide Longo (“La donna nella mansarda”, Einaudi), le Langhe dello scrittore Premio Scerbanenco Orso Tosco (“La controra del Barolo”, Rizzoli), toccherà Bologna e la Bassa Emiliana di Andrea Cotti (“Febbre alta”, Piemme), le colline toscane di Stefano Tofani (“La bestia che cercate”), l’Apennino reatino di Emanuela Valentini (“Morte di un dio”, Piemme) per approdare a Roma con Luca Poldelmengo (“Indagine apparente”, Gallucci). Ciascuna giornata si concluderà con altrettanti eventi speciali. Oltre al monologo teatrale di Nello Trocchia, è già confermato anche lo spettacolo “La Moglie del bandito”, in cui la ricercatrice Lorena Piras e Pierangelo Sanna, direttore della compagnia Paco Mustela, danno voce al processo a carico di Maria Francesca Meloni, moglie del celebre bandito Giovanni Tolu, ricostruito grazie a un fascicolo custodito nell’Archivio di Stato di Sassari. Ritorneranno anche quest’anno il Pranzo Romanzo della domenica e i laboratori per i bambini, e per tutta la durata di Florinas in Giallo una serie di installazioni artistiche urbane, ideate dall'architetto Raimondo Chessa, uniranno con un persorso visivo gli spazi e i luoghi del festival, vestendoli e impreziosendoli.