S.A. 21:13 Nasce il Tavolo della Pediatria La Giunta regionale ha deliberato oggi l’istituzione del Tavolo della pediatria, attraverso cui sarà possibile definire il fabbisogno di servizi infantili pediatrici e individuare le azioni prioritarie nel processo di revisione della rete ospedaliera regionale



CAGLIARI - Una cabina di regia propedeutica al potenziamento della rete pediatrica, in vista della nascita dell’Ospedale del Bambino: la Giunta regionale ha deliberato oggi l’istituzione del Tavolo della pediatria, attraverso cui sarà possibile definire il fabbisogno di servizi infantili pediatrici e individuare le azioni prioritarie nel processo di revisione della rete ospedaliera regionale, ottimizzando le risorse e potenziando i servizi pediatrici e materno-infantili nel territorio.



«Il Tavolo – spiega l’assessore della Sanità, Armando Bartolazzi – avrà un ruolo di coordinamento della rete pediatrica regionale in stretto raccordo con le aziende ospedaliere e con le Asl, coadiuvando le decisioni dell’Assessorato nelle decisioni strategiche in materia di pediatria». Faranno parte del Tavolo rappresentanti dell’Assessorato della Sanità, dell’Azienda regionale della salute (ARES), da referenti sia ospedalieri (neonatologia, pediatria e terapia intensiva neonatale) che territoriali delle Aziende sanitarie, da referenti dell'Università di Cagliari e dell'Università di Sassari e, infine, da un rappresentante delle organizzazioni sindacali rappresentative della Pediatria di Libera Scelta.



«Si tratta di una messa a sistema dell’intero settore pediatrico che risponde agli obiettivi strategici già delineati con il Programma Regionale di Sviluppo 2024-29, approvato negli scorsi mesi e che prevede la nascita dell’Ospedale del Bambino in qualità di centro di riferimento per l’erogazione di cure ad alta specializzazione nell’ambito della rete pediatrica regionale»”, spiega ancora Bartolazzi. L’assessore della Sanità dovrà ora procedere alla nomina per decreto dei componenti del Tavolo per la pediatria.