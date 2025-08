Cor 7:45 Porta Terra caput mundi: vertici Giornate quantomeno convulse a Porta Terra, dove si susseguono vertici e bilaterali alla presenza del sindaco, nel tentativo di non far definitivamente esplodere una crisi sempre più latente. Non soltanto complicati problemi amministrativi, anche gli assetti politici traballano ad Alghero







Nella foto d'archivio: Ornella Piras (AvS - Futuro Comune), Francesco Marinaro e Raimondo Cacciotto ALGHERO - Sindaco e stretti collaboratori, da giorni in trincea ad Alghero. Nel quartier generale di Porta Terra sono ore convulse, dove si susseguono vertici e bilaterali nel tentativo di non far sgretolare un castello costruito nel 2024 a fatica, risultato poi vincente alle elezioni di giugno ma ancora poco incisivo sul versante più strettamente legato all'amministrazione quotidiana ed alla programmazione. Così l'estate algherese si complica sul lato politico: tanti problemi segnano il passo nonostante un'eredità importante lasciata dalla precedente amministrazione, fatta di opere e finanziamenti, ed a giudicare dal nervosismo che trapela dei singoli gruppi, non tutti i dubbi appaiono di facile risoluzione.Porta Terra. Tanto che, l'ufficio del sindaco, nel centro della città, diventa improvvisamente sede di continue e complicate riunioni tra gruppi e partiti, in strettissimo collegamento con i vertici provinciali e regionali della coalizione di centro-sinistra a cinque stelle che governa la regione. Non è più un mistero, infatti, che ogni singola decisione sugli assetti interni al "Progetto Alghero", passi ormai al vaglio delle segreterie sassaresi e cagliaritane: Trilaterale mercoledì pomeriggio tra i vertiti di Alleanza Verdi e Sinistra, Orizzonte Comune e il primo cittadino, alla presenza dei segretari provinciali e di Antonio Cardin, figura oramai osteggiata da gran parte della maggioranza ma vero motore del gruppo algherese oggi capitanato dal consigliere Marco Colledanchise.Non soltanto complicati equilibri da garantire a livello di partiti. Se da un lato è Christian Mulas ad aver sganciato un vero e propio missile all'indirizzo del sindaco, chiedendo conto dei mutati pesi interni alla coalizione dopo lo svuotamento di Futuro Comune, rimasto con la sola Podda (Beatrice) a reggere un fortino decisamente pesante per nomine e deleghe, c'è il nodo-amministrativo da sciogliere con l'addio sempre più vicino del segretario comunale a pochi mesi dalla sua conferma [ LEGGI ]. Di questo ieri mattina (giovedì) isi sono fatti portavoce autorevoli: il capogruppo Martinelli, il consigliere Loi e gli assessori Salaris e Marinaro - nel corso di un vertice riservato ed a tratti decisamente complicato - avrebbero posto una pregiudiziale netta a Raimondo Cacciotto nel tentativo di salvare la segreteria generale: immediato riequilibrio di settori (e poteri), nuovo vicesegretario. Ed in attesa di atti, il gruppo in serata ha disertato in massa l'assemblea del Parco di Porto Conte che si è potuta svolgere soltanto perchè in seconda convocazione.Nella foto d'archivio: Ornella Piras (AvS - Futuro Comune), Francesco Marinaro e Raimondo Cacciotto