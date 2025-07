S.A. 20:53 Due nuove tomografie all´Aou di Sassari Le risorse saranno impiegate per completare la fornitura e l’installazione di due Tomografie Computerizzate ad alta precisione (Gamma Camere Spect-tc) nell’ambito della struttura di Medicina Nucleare



SASSARI - Cinquecentomila euro aggiuntivi verranno assegnati all’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari per il completamento degli interventi di ammodernamento tecnologico già previsti da precedenti programmi d’investimento. Le risorse saranno impiegate per completare la fornitura e l’installazione di due Tomografie Computerizzate ad alta precisione (Gamma Camere Spect-tc) nell’ambito della struttura di Medicina Nucleare. Le nuove risorse assegnate andranno a coprire l’incremento di costi venutisi a creare rispetto al finanziamento originario, che comprendeva cinque distinti capitoli, di cui uno nello specifico riguardante interventi di ammodernamento delle tecnologie sanitarie per la diagnostica per immagini, comprese le necessarie opere accessorie di adeguamento edile e impiantistico.



«Il finanziamento complessivo, pari a cinque milioni e quattrocento mila euro, prevedeva l’acquisizione fra l’altro di un angiografo, di tavoli radiologici digitali, mammografi e due Gamma camere, il cui costo originario era di due milioni e centomila euro», spiega l’assessore Bartolazzi. «Nel quadro della ridefinizione dell’appalto, L’AOU Sassari ha però evidenziato l’aumento dei costi sia per le attrezzature che per i lavori, per un valore attualizzato di 2 milioni e 600 mila euro. Data l’urgenza di sostituire i vecchi macchinari e di assicurare la continuità assistenziale ai pazienti, la Giunta su proposta dell’Assessorato della Sanità ha accolto la richiesta di integrazione finanziaria a copertura dell’incremento dei costi segnalato».