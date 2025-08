S.A. 10:59 Porto di Alghero: Lega chiede chiarezza sui fondi Salvatore Carta della Lega Alghero: «Altro che 1,5 milioni: grazie alla Lega stanziati 4,5 milioni. Ora servono chiarezza, trasparenza e rispetto della verità». Interrogazione in Consiglio comunale di Michele Pais



ALGHERO – «Leggere che a seguito della presa di posizione sulla nautica e sul porto di Alghero si siano affiancate altre forze politiche non può farci che piacere e confermare di aver affrontato un tema di grande rilevanza. Tuttavia si parla di 1,5 milioni di euro, quando in realtà, grazie all’intervento dell’allora Presidente del Consiglio regionale Michele Pais, le risorse stanziate nella passata legislatura sono state ben 4,5 milioni di euro. Di questi, 3 milioni destinati all’avvio dei lavori per il rifacimento del molo di sopraflutto, interdetto da trent’anni, e ulteriori 1,5 milioni per interventi sulla pavimentazione e sulla sicurezza della navigazione nei porti di Alghero e Fertilia». A ritornare sul tema dei lavori nel porto e sul rilancio della nautica è Salvatore Carta, che aveva per primo sollevato

l'interrogativo sui finanziamenti ottenuti da Alghero.



«Tuttavia, a distanza di due anni da quello stanziamento, non abbiamo ancora alcun riscontro concreto sull’utilizzo di queste risorse. Sappiamo che l’assessore Marinaro si sta interessando alla questione, ma serve maggiore trasparenza: i cittadini hanno diritto di sapere che fine hanno fatto quei fondi e quali siano i tempi di realizzazione degli interventi. Sul punto è stata presentata una interrogazione in Consiglio comunale da parte di Michele Pais, per fare la necessaria chiarezza e sostenere l'amministrazione alla difesa dei finanziamenti da possibili scippi regionali che temiamo» incalza l'esponente della Lega. «La nautica è un settore strategico, in fortissima espansione, capace di generare sviluppo economico, posti di lavoro qualificati e valore aggiunto per tutto il territorio. Alghero deve investire su questo settore in forte crescita. Ma ora è il momento di fare chiarezza: vogliamo sapere che fine abbiano fatto quei 4,5 milioni di euro, come e quando verranno utilizzati. Servono atti concreti e rispetto per il lavoro fatto» conclude Carta,