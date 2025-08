S.A. 12:47 Ad Alghero ritornano le Letture d´estate a Villa Edera Come le passate edizioni si alterneranno gli interventi musicali di Elisa Ceravola al flauto traverso e Dante Tangianu alle launeddas. A concludere ogni incontro un brindisi con l’Autore offerto da Villa Edera. Primo appuntamento domenica 10 agosto



ALGHERO - Domenica 10 agosto alle ore 20,00 inizia la 14esima edizione di “Letture d’estate a

Villa Edera”, libri e scrittori della Nemapress edizioni, con la direzione artistica di Neria De Giovanni. La Rassegna “Letture d’estate a Villa Edera” è organizzata dalla Associazione Salpare con la collaborazione delle due associazioni femminili FIDAPA sez. di Alghero e La Rete delle donne di Alghero, di E.S.I. Editori Sardi indipendenti e dell’Associazione Orion. Come le passate edizioni si alterneranno gli interventi musicali di Elisa Ceravola al flauto traverso e Dante Tangianu alle launeddas. A concludere ogni incontro un brindisi con l’Autore offerto da Villa Edera.



“Come ogni anno saranno protagonisti i libri di autrici ed autori della Sardegna e non solo-ha commentato Neria De Giovanni, direttrice editoriale Nemapress e coordinatrice degli incontri- perché la nostra casa editrice è nata nella città di Alghero ma da molti anni svolge la propria attività anche nella sede di Roma Trastevere raggiungendo così molti scrittori del cosiddetto Continente”. Ad aprire il 10 agosto, l’ormai tradizionale “La notte coi Poeti” che quest’anno sarà dedicata all’artista e poeta Sergio Bolgeri a cinque anni dalla sua scomparsa. Giovanni Corbia e Maria Filomena Mura leggeranno alcune sue poesie inedite alla presenza dei figli.



Un coro poetico con: Adriana Mannias Barabino, Laura Cannas, Sabrina Bellu, Maria Piras, Rita Nappi, Sandra Manca, Giovanni Andrea Negrotti, Maria Antonietta Manca,Margherita Lendini, Antonio Maria Masia, Alessandra Sorcinelli, Maria Teresa Tedde, Tiziana Meloni, Bebella Farris, Giampiera Piga, Donatella Grosso, Teresa Anna Coni, Gianfranca Piras, Raffaele Ciminelli.

Giuseppina Palo. Accompagnano il duo Antonello Colledanchise con l’Ukulele e Susanna

Carboni al clarinetto. Lunedì 18 Agosto sarà la volta di Teresa Anna Coni, con le poesie di“Alchimie”, e Viviana Bonello Visconti, con i racconti di “Le ali del vento”. Elisa Ceravola al

flauto traverso. Lunedì 25 Agosto Orotelli sarà protagonista con Bernardo Brau, “Peccato morire”,

romanzo orotellese e con Massimiliano Fois, “Un reportage di Salvatore Cambosu nella Bosa del 1951”. Dante Tangianu alle launeddas. Lunedì 1 Settembre la Rassegna chiuderà con le poesie di Raffaele Ciminelli, “L'amore non si ferma”, e l’ultimo libro di Neria De Giovanni, “Grazia Deledda,

un Nobel in cucina”. Elisa Ceravola al flauto traverso.