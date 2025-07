S.A. 16:51 Frontale tra due auto nella vecchia strada per l´aeroporto Frontale tra due vetture nella vecchia strada che conduce al Riviera del Corallo. Disagi e proteste già segnalati per la viabilità nella stessa arteria dopo la chiusura della Variante del Calich



ALGHERO - Un incidente stradale è avvenuto stamane nella 291, la strada che collega Fertilia all'Aeroporto di Alghero. Si tratta di un frontale tra due vetture, finite entrambe in cunetta. Sul posto sono intervenuti i vigli del fuoco del Distaccamento di Alghero e i soccorsi sanitari. I disagi nell'arteria erano stati segnalati già nei giorni scorsi sulle pagine del Quotidiano di Alghero: dopo la chiusura della Variante del Calich, attualmente la strada si trova ad accogliere un via vai continuo di bus e mezzi di vario tipo, e non è stata adeguatamente sistemata. Tutto questo succede nei mesi estivi, i più trafficati dell'anno, e con evidenti conseguenze nel traffico rallentato e le continue code a cui sono sottoposti residenti, turisti e autisti di autobus, taxi e Ncc.