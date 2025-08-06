Alguer.it
Sabato a Uri la Sagra estiva del Carciofo
Uno degli appuntamenti più attesi sarà la serata finale di sabato 9 agosto, quando sul palco di Piazza della Libertà saliranno i Pino e gli Anticorpi, pronti a regalare al pubblico uno spettacolo travolgente, tra comicità pungente e risate a volontà
URI - Sarà una Sagra Estiva del Carciofo Speciale, quella che Uri si appresta a vivere dal 7 al 9 agosto, non solo per il ricco programma di eventi e laboratori, ma anche per il forte valore simbolico che quest’anno la manifestazione assume: celebrare l’amicizia tra i popoli, attraverso il cibo, la cultura e le tradizioni condivise. Uno degli appuntamenti più attesi sarà la serata finale di sabato 9 agosto, quando sul palco di Piazza della Libertà saliranno i Pino e gli Anticorpi, pronti a regalare al pubblico uno spettacolo travolgente, tra comicità pungente e risate a volontà. Il gruppo sarà preceduto dall’energia travolgente di Carletto e i suoi Mostri e seguiti dalla musica coinvolgente dei Sintonia, che chiuderanno in festa una serata memorabile in Piazza della Libertà. Il loro show sarà il culmine di una tre giorni ricca di sapori e musica, tra laboratori dei sapori, trekking urbano, visite guidate, cene tipiche e concerti live anche per venerdì 8 agosto con i gruppi “Bianchi e Berny” e i “Lucky flour quartet”. L'edizione 2025 sarà anche l’occasione per ufficializzare il gemellaggio tra il Comune di Uri e la cittadina polacca di Trzebnica, nella regione della Bassa Slesia. Un’amicizia nata nel 2017, rafforzata nel tempo e suggellata lo scorso giugno con una visita ufficiale della delegazione urese – guidata dal Sindaco Matteo Emanuele Dettori e dalla Pro Loco – in occasione del “Festival del Vino e del Prodotto Locale” in terra polacca.

«Il Comune di Uri è ben lieto di suggellare il rapporto di amicizia con la cittadina polacca di Trzebnica a distanza di due mesi dalla nostra visita alla loro comunità, un’occasione – inserita all’interno della sagra estiva – per apprendere usi e costumi del nostro territorio e buone pratiche in ambiti enogastronomici e agricoli. Un progetto che sarà possibile realizzare con il fondamentale supporto della nostra Associazione Turistica Pro Loco e con vari partner tra i quali ricordiamo anche l’Associazione Amici del Vino – prosegue il primo cittadino - In contemporanea Uri accoglierà per il secondo anno consecutivo nella sua V edizione gli emigrati uresi sparsi nel mondo, che avranno l’occasione di assaporare gusti antichi e ripercorrere gli spazi vissuti dai loro antenati nel primo ‘900», ha dichiarato il sindaco Dettori. Durante la trasferta in Polonia, Uri ha rappresentato con orgoglio la Sardegna, portando i suoi prodotti tipici – in particolare i vini delle Cantine Manca Solinas e Tenute Shardana – e condividendo con la cittadinanza polacca la cultura, le tradizioni e le proposte turistiche legate al programma Salude & Trigu promosso dalla Camera di Commercio di Sassari. Un ponte tra terre diverse, costruito con passione, rispetto e spirito di collaborazione, che trova nella Sagra urese la cornice ideale per crescere e consolidarsi. La Sagra Estiva del Carciofo di Uri è realizzata grazie alla collaborazione tra Pro Loco Uri, Comune di Uri, Regione Sardegna, Unione dei Comuni del Coros, Camera di Commercio di Sassari e il progetto Salude & Trigu, con il sostegno delle imprese e delle associazioni locali.
