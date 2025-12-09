 Skin ADV
Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroSportPallavolo › La Sottorete vince contro Silvio Pellico
S.A. 13:29
La Sottorete vince contro Silvio Pellico
Un successo che consente agli algheresi di proseguire il proprio cammino in campionato dopo la sconfitta all’esordio e le due vittorie consecutive
La Sottorete vince contro Silvio Pellico

ALGHERO - Vittoria piena per gli algheresi della Webproject Sottorete nell’anticipo della quarta giornata del campionato di pallavolo di Prima Divisione Maschile provinciale – Girone Unico. La gara, disputata ieri, 11 dicembre, alle ore 20, alla palestra delle scuole medie Maria Carta di Alghero, si è chiusa sul 3-0 contro il Silvio Pellico 3P, con i parziali di 25-23, 25-21, 28-26. Match combattuto, in particolare nel terzo set, risolto ai vantaggi, con la Sottorete capace di gestire i momenti decisivi e di portare a casa il punteggio pieno, nonostante alcuni cali nel corso dei parziali. Un successo che consente agli algheresi di proseguire il proprio cammino in campionato dopo la sconfitta all’esordio e le due vittorie consecutive.

Al termine dell’incontro, l’allenatore Enrico Granese ha commentato così la prestazione: «Bene per la vittoria 3-0, che però evidenzia come al solito i nostri cali durante il set. È vero che abbiamo vinto 3-0, però con parziali molto alti per via dei nostri soliti cali. Dall'altra parte c'era una bella squadra giovane, che però ha peccato molto e noi gli siamo andati dietro, nel senso che abbiamo regalato molto anche noi, come si vede dai parziali. Loro hanno fatto il loro e noi lo stesso, però potevamo vincere con un po' più di tranquillità. Nell'ultimo set, facendo entrare tutti, ho ravvisato qualche calo di troppo, alcuni si sono fatti prendere dall'emozione, nel complesso non hanno fatto una brutta figura, però bisogna essere più attenti e cercare di vincere prima senza dover farci raggiungere dall'avversario. Per il resto è andata bene, perché comunque portiamo a casa il punteggio pieno.» La Webproject Sottorete guarda ora ai prossimi impegni, con una gara ancora da recuperare nel calendario di campionato.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
9/12/2025
Gymnasium senza campo: sconfitta e polemiche
Algheresi sfrattati per una valutazione di impraticabilità del campo da parte dell’arbitro, dopo le proteste della squadra ospite sul terreno scivoloso
10/12/2025
Web Project Sottorete conquista i primi tre punti
Dopo il debutto amaro la scorsa settimana nel campionato provinciale di Prima Divisione di pallavolo, la formazione algherese si è imposta in trasferta a Tula contro la ASD Volley Tula con un netto 0-3
2/12Sottorete, esordio con sconfitta
1/12 Gymnasium Volley Alghero: doppia vittoria
30/7Alghero tappa regionale del beach volley
1/7Al Lido di Alghero il Summerbeach Village
7/6Summer Camp con Aliva Volley Alghero
21/5Sottorete perde e chiude la stagione a Cagliari
13/5Web Project Sottorete, sconfitta casalinga
13/5Gymnasium Alghero, si vola in finale playoff
7/5Prima Divisione: Sottorete vince il girone
29/4La Gymnasium centra i playoff
« indietro archivio pallavolo »
12 dicembre
Pesca nell´Amp: guerra tra i pescatori
12 dicembre
Pescatori divisi: il Parco cerca la mediazione
12 dicembre
Cinema e giornalismo nella Giornata dei Migranti



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)