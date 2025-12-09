S.A. 13:29 La Sottorete vince contro Silvio Pellico Un successo che consente agli algheresi di proseguire il proprio cammino in campionato dopo la sconfitta all’esordio e le due vittorie consecutive



ALGHERO - Vittoria piena per gli algheresi della Webproject Sottorete nell’anticipo della quarta giornata del campionato di pallavolo di Prima Divisione Maschile provinciale – Girone Unico. La gara, disputata ieri, 11 dicembre, alle ore 20, alla palestra delle scuole medie Maria Carta di Alghero, si è chiusa sul 3-0 contro il Silvio Pellico 3P, con i parziali di 25-23, 25-21, 28-26. Match combattuto, in particolare nel terzo set, risolto ai vantaggi, con la Sottorete capace di gestire i momenti decisivi e di portare a casa il punteggio pieno, nonostante alcuni cali nel corso dei parziali. Un successo che consente agli algheresi di proseguire il proprio cammino in campionato dopo la sconfitta all’esordio e le due vittorie consecutive.



Al termine dell’incontro, l’allenatore Enrico Granese ha commentato così la prestazione: «Bene per la vittoria 3-0, che però evidenzia come al solito i nostri cali durante il set. È vero che abbiamo vinto 3-0, però con parziali molto alti per via dei nostri soliti cali. Dall'altra parte c'era una bella squadra giovane, che però ha peccato molto e noi gli siamo andati dietro, nel senso che abbiamo regalato molto anche noi, come si vede dai parziali. Loro hanno fatto il loro e noi lo stesso, però potevamo vincere con un po' più di tranquillità. Nell'ultimo set, facendo entrare tutti, ho ravvisato qualche calo di troppo, alcuni si sono fatti prendere dall'emozione, nel complesso non hanno fatto una brutta figura, però bisogna essere più attenti e cercare di vincere prima senza dover farci raggiungere dall'avversario. Per il resto è andata bene, perché comunque portiamo a casa il punteggio pieno.» La Webproject Sottorete guarda ora ai prossimi impegni, con una gara ancora da recuperare nel calendario di campionato.