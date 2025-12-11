S.A. 14:47 Aggiornato Piano Protezione Civile e fondi al volontariato Dalla Giunta comunale algherese l’aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile e lo stanziamento di risorse a favore delle associazioni di volontariato attive nel territorio



ALGHERO - L’Amministrazione Comunale di Alghero, guidata dal sindaco Raimondo Cacciotto, prosegue nel rafforzamento del sistema locale di Protezione Civile attraverso due importanti atti approvati in Giunta nella giornata di ieri. Si tratta dell’aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile e dello stanziamento di risorse a favore delle associazioni di volontariato attive nel territorio. «Le associazioni locali rappresentano un presidio essenziale per la sicurezza e il supporto alla popolazione» dichiara il sindaco Raimondo Cacciotto. «Per questo abbiamo destinato loro risorse utili all’acquisto di attrezzature, materiali, DPI, manutenzione dei mezzi e altre necessità operative. Vogliamo sostenerle concretamente e valorizzare il ruolo insostituibile che svolgono ogni giorno a servizio della nostra comunità».



L’Amministrazione avvierà inoltre l’iter per la stipula delle nuove convenzioni 2026, di cui è stato approvato in Giunta lo schema, così da garantire un quadro stabile di collaborazione con tutte le OdV operanti nel territorio algherese e riconosciute dalla Regione Sardegna. Durante l’ultima seduta di giunta è stato inoltre preso atto dell’aggiornamento del Piano di Protezione Civile del Comune di Alghero, composto da otto modelli di intervento e relative cartografie, uno per ciascun rischio considerato.



«L’aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile è uno strumento indispensabile per rendere Alghero più pronta, più reattiva e più sicura prosegue il sindaco Cacciotto -. Prevenzione, coordinamento e pianificazione sono le chiavi per affrontare eventi improvvisi o calamità che, purtroppo, negli ultimi anni hanno interessato anche la nostra città, non ultimo l’incendio che ha colpito la borgata di Santa Maria La Palma la scorsa estate. La tutela dei cittadini ha la massima priorità e con il nuovo impianto pianificatorio definiamo scenari, procedure operative, ruoli e sistemi di coordinamento, prevedendo un continuo aggiornamento in base all’evoluzione dei rischi e alle nuove esigenze del territorio». Il Piano verrà ora affidato alla commissione competente, presieduta da Christian Mulas, per l'approfondimento nel merito. Parallelamente l'Amministrazione comunale avvierà il percorso formativo del COC, il coinvolgimento dei Barracelli e delle OdV e, progressivamente, il percorso di informazione della popolazione.