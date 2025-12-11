 Skin ADV
Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroPoliticaAssociazionismo › Aggiornato Piano Protezione Civile e fondi al volontariato
S.A. 14:47
Aggiornato Piano Protezione Civile e fondi al volontariato
Dalla Giunta comunale algherese l’aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile e lo stanziamento di risorse a favore delle associazioni di volontariato attive nel territorio
Aggiornato Piano Protezione Civile e fondi al volontariato

ALGHERO - L’Amministrazione Comunale di Alghero, guidata dal sindaco Raimondo Cacciotto, prosegue nel rafforzamento del sistema locale di Protezione Civile attraverso due importanti atti approvati in Giunta nella giornata di ieri. Si tratta dell’aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile e dello stanziamento di risorse a favore delle associazioni di volontariato attive nel territorio. «Le associazioni locali rappresentano un presidio essenziale per la sicurezza e il supporto alla popolazione» dichiara il sindaco Raimondo Cacciotto. «Per questo abbiamo destinato loro risorse utili all’acquisto di attrezzature, materiali, DPI, manutenzione dei mezzi e altre necessità operative. Vogliamo sostenerle concretamente e valorizzare il ruolo insostituibile che svolgono ogni giorno a servizio della nostra comunità».

L’Amministrazione avvierà inoltre l’iter per la stipula delle nuove convenzioni 2026, di cui è stato approvato in Giunta lo schema, così da garantire un quadro stabile di collaborazione con tutte le OdV operanti nel territorio algherese e riconosciute dalla Regione Sardegna. Durante l’ultima seduta di giunta è stato inoltre preso atto dell’aggiornamento del Piano di Protezione Civile del Comune di Alghero, composto da otto modelli di intervento e relative cartografie, uno per ciascun rischio considerato.

«L’aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile è uno strumento indispensabile per rendere Alghero più pronta, più reattiva e più sicura prosegue il sindaco Cacciotto -. Prevenzione, coordinamento e pianificazione sono le chiavi per affrontare eventi improvvisi o calamità che, purtroppo, negli ultimi anni hanno interessato anche la nostra città, non ultimo l’incendio che ha colpito la borgata di Santa Maria La Palma la scorsa estate. La tutela dei cittadini ha la massima priorità e con il nuovo impianto pianificatorio definiamo scenari, procedure operative, ruoli e sistemi di coordinamento, prevedendo un continuo aggiornamento in base all’evoluzione dei rischi e alle nuove esigenze del territorio». Il Piano verrà ora affidato alla commissione competente, presieduta da Christian Mulas, per l'approfondimento nel merito. Parallelamente l'Amministrazione comunale avvierà il percorso formativo del COC, il coinvolgimento dei Barracelli e delle OdV e, progressivamente, il percorso di informazione della popolazione.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
26/11Fois presidente Società Operaia Mutuo Soccorso Alghero
25/11Consorzio Carrabuffas, rinnovati i vertici
25/11Fipe Sud Sardegna, Frongia rieletto presidente
24/11Ad Alghero Fidapa ricorda il 25 novembre
20/11Nasce Fertilia Grandi eVenti
19/11Le esperienze migratorie ad Alghero
13/11Circolo Filatelico Algherese: due ori a Siracusa
11/11Nasce il Comitato Predda Niedda
6/11Renzo Peretto è il nuovo Presidente della Cantina
6/11Confcommercio: Casu presidente regionale
« indietro archivio associazionismo »
12 dicembre
Pesca nell´Amp: guerra tra i pescatori
12 dicembre
Cinema e giornalismo nella Giornata dei Migranti
12 dicembre
Pescatori divisi: il Parco cerca la mediazione



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)