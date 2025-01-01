Alguer.it
Cor 10:21
Protesta ad Alghero contro l´assalto eolico
Partecipata manifestazione ad Alghero nel fine settimana: tutti contro regione Sardegna e Stato. «Contro i silenzi, le omissioni, le connivenze del potere con lobby e faccendieri, multinazionali e speculatori»
Protesta ad Alghero contro l´assalto eolico

ALGHERO - «Contro i silenzi, le omissioni, le connivenze del potere con lobby e faccendieri, multinazionali e speculatori». All'origine di gran parte delle autorizzazioni che in questi mesi piovono sui territori sardi, Alghero compresa, sarebbero riconducibili alle carenze normative regionali susseguitesi alla mancata approvazione della Pratobello, per esplicita volontà della giunta regionale e della maggioranza consiliare. La legge voluta da Alessandra Todde sulle aree idonee, infatti, è totalmente ininfluente e suyoeratja a livello normativo dopo le varie impugnazioni. Domenica, nel cuore di Alghero, la mobilitazione del Presidio Permanente del Popolo Sardo. presente anche Mauro Pili, impegnato nel contrastare l'assalto eolico che incombe anche a Capo caccia.

[foto Facebook]
