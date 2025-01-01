Alguer.it
Alguer.itnotiziealgheroSportBasket › Aurora Murgia agli Europei in Romania
Cor 20:03
Aurora Murgia agli Europei in Romania
Nella giornata di ieri, Aurora Murgia è stata inserita nella lista delle 12 giocatrici che parteciperanno agli Europei Under 16 in programma in Romania
Aurora Murgia agli Europei in Romania

ALGHERO - Partita per il raduno in Emilia il 18 luglio, Aurora ha superato il taglio (5 ragazze non parteciperanno alla kermesse) ed è stata inserita nella lista definitiva. La partenza della Nazionale per la Romania è prevista il 13 agosto. L’esordio nel Girone D dell’Europeo sarà il 15 agosto, contro Israele, poi il cammino nella prima fase vede le sfide alla Germania (16 agosto) e alla Croazia (17 agosto).

Il 19 agosto gli Ottavi di finale dove, in base al piazzamento nel raggruppamento, l’Italia affronterà una fra Romania, Serbia, Belgio e Francia.

«Aurora, ha superato un altro scoglio, è entrata tra le 12 giocatrici che parteciperanno all'Europeo - dichiara Francesco De Rosa - io non avevo dubbi, perché la vedo all'opera quotidianamente. Ogni anno sta raggiungendo nuovi step, portando avanti la sua crescita. Ora si potrà confrontare con quanto di meglio c'è in Europa, dopo averlo fatto a livello nazionale. Sono sicuro che darà il eglio di sé, così come avvenuto con la Nazionale U15 l'estate scorsa» chiude il dirigente della Mercede basket Alghero.
12 agosto
Secal, passaggio di consegne
11 agosto
Morto bimbo ricoverato per colpo di calore
12 agosto
Droga e alcol: stretta ad Alghero sui conducenti



