Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesardegnaSaluteSanità › Campagna vaccinale anche nelle farmacie
S.A. 17:37
Campagna vaccinale anche nelle farmacie
I vaccini potranno essere effettuate quest’anno non solo presso i centri vaccinali delle ASL e presso gli studi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, ma anche nelle farmacie convenzionate aderenti a Federfarma Sardegna
Campagna vaccinale anche nelle farmacie

CAGLIARI - Le vaccinazioni antinfluenzali potranno essere effettuate quest’anno non solo presso i centri vaccinali delle ASL e presso gli studi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, ma anche nelle farmacie convenzionate aderenti a Federfarma Sardegna, grazie al rinnovo dell’accordo sottoscritto lo scorso 25 luglio 2025. L’iniziativa, inserita nell’ambito della collaborazione strutturata tra Regione e Federfarma, consente ai cittadini aventi diritto di ricevere gratuitamente il vaccino antinfluenzale, semplicemente presentandosi in una delle oltre 600 farmacie della rete regionale muniti di tessera sanitaria. Le somministrazioni verranno eseguite da farmacisti opportunamente formati e registrate nel sistema informativo AVacS dell’Anagrafe vaccinale regionale.

L’accordo - approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 39/75 del 24 luglio 2025 ha l’obiettivo di garantire la massima accessibilità alla prevenzione, soprattutto nelle aree rurali e nei comuni più piccoli, dove le farmacie rappresentano spesso il presidio sanitario di prossimità più immediatamente fruibile dai cittadini. L’assessore regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, Armando Bartolazzi, ha sottolineato come l’esperienza positiva della sperimentazione condotta nella stagione 2024-2025 – che ha raggiunto l’obiettivo di oltre 10.000 vaccinazioni nelle aree disagiate e disagiatissime – costituisca la base per un ulteriore potenziamento del servizio.

«Con questa iniziativa – dichiara Bartolazzi – confermiamo la volontà della Regione di rendere la profilassi un diritto realmente accessibile a tutti. L’inclusione delle farmacie nella rete vaccinale regionale ci consente di raggiungere in modo più efficace le comunità più isolate, migliorando la copertura e riducendo i rischi per le persone più vulnerabili. La farmacia di comunità è un pilastro del nostro modello di sanità territoriale diffusa». «La collaborazione con la Regione è sempre più operativa – ha dichiarato Pierluigi Annis, presidente di Federfarma Sardegna –. Le farmacie dell’Isola sono pronte a supportare la campagna vaccinale mettendo a disposizione la rete più capillare di sanità territoriale presente in Sardegna. Siamo a disposizione per ampliare ulteriormente i servizi sanitari offerti ai cittadini, contribuendo così alla tutela della salute pubblica.»”
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
13:16
«Medicina Sportiva a rischio da giugno 2026»
Così il Gruppo consiliare di Forza Italia Alghero sulle criticità della sanità locale, in particolare del Centro di Medicina Sportiva
28/10/2025
«Sinistra, ancora bugie sull´ospedale Marino»
Durissimo il colorendo di Fratelli d´Italia Alghero: Da un anno assistiamo al tentativo della Giunta Todde di smantellare uno dei principali presidi sanitari del territorio
12:59
Avis, screening gratuiti ad Alghero e Porto Torres
Appuntamento a Porto Torres, venerdì 31 ottobre, per gli screening urologico e dermatologico presso l’Avis Comunale, e ad Alghero, sabato 1 novembre, per gli screening urologico e dermatologico presso la sede Comunale dell’Avis
27/10/2025 video
Consiglio aperto sulla Sanità ad Alghero: diretta
Consiglio comunale aperto ad Alghero sul difficile tema della sanità nel territorio di Alghero. In aula i commissari straordinari di Asl e Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. Le immagini in diretta da Villa Maria Pia ad Alghero
28/10/2025
«Alghero non è più periferia della sanità sarda»
Giusy Piccone, M5s Alghero: «Parlare di sanità oggi significa parlare del cuore stesso della nostra comunità. La salute non è solo un diritto: è la misura concreta della qualità della vita, della fiducia nelle istituzioni e della capacità di chi ha l’onore e l’onere di amministrare una città di prendersi cura delle persone»
27/10/2025
«Sanità, grave assenza della Regione»
Sanità del Nord Ovest, Michele Pais (Lega): “Assenza grave del governo regionale al Consiglio comunale di Alghero”
27/10/2025
«Sanità, progetto serio in sinergia col territorio»
Sanità, il Sindaco Raimondo Cacciotto: Costruire un progetto serio in sinergia con il territorio. L´intervento del Sindaco Raimondo Cacciotto in Consiglio Comunale in sessione straordinaria pubblica e aperta
27/10Sanità malata, Mimmo Pirisi convoca la città
24/10481 giornate di raccolta sangue e plasma nel 2026
24/10Dal 3 novembre la campagna vaccinale antinfluenzale
23/10Alghero: formazione di 19 sanitari Hems
23/10Microcitemico e Marino: stop trasferimenti
23/10Screening alla Pietraia: prenotazioni
23/10Elisoccorso, ad Alghero il servizio rimane H12
22/10Nuovo Cup regionale per ridurre i tempi d’attesa
18/10Diagnostica avanzata contro il tumore al seno
18/10«Garantire il servizio di Medicina Sportiva»
« indietro archivio sanità »
29 ottobre
Porto Torres celebra Martedì 4 novembre
29 ottobre
Avis, screening gratuiti ad Alghero e Porto Torres
29 ottobre
Grandi Eventi: pubblicato bando del Capodanno



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)