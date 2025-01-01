Cor 18:46 «Sanità, progetto serio in sinergia col territorio» Sanità, il Sindaco Raimondo Cacciotto: Costruire un progetto serio in sinergia con il territorio. L´intervento del Sindaco Raimondo Cacciotto in Consiglio Comunale in sessione straordinaria pubblica e aperta



ALGHERO - «La sanità è un argomento particolarmente sensibile, capace di suscitare reazioni forti nel contesto politico, spesso con toni accesi e tutt’altro che concilianti. Ritengo opportuno concentrare le energie sui dati concreti a nostra disposizione, affrontando le criticità entrando realmente nel merito delle stesse». Il Sindaco Raimondo Cacciotto nel suo intervento di oggi in Consiglio Comunale ha posto l’accento sulla necessità di affrontare il tema sulla base dei dati.



«Oggi - ha aggiunto - grazie a un dialogo continuo, proficuo e costruttivo con la ASL di Sassari, vediamo i primi segnali concreti di cambiamento, ai quali non mancherà naturalmente una grande attenzione da parte nostra, soprattutto in vista delle sfide future. Sono numerosi gli interventi realizzati e ancora in corso all’Ospedale Civile, di cui il dottor Tauro ci ha parlato questa mattina durante il Consiglio comunale aperto. Nonostante le difficoltà - ha rilevato il primo cittadino - il nostro ospedale resta un punto di riferimento grazie a reparti di eccellenza come Urologia, Oculistica, Chirurgia, Ginecologia e Otorinolaringoiatria, che portano molti pazienti a scegliere di farsi curare ad Alghero piuttosto che in altre strutture, grazie alle elevate professionalità presenti, come negli altri reparti».



Parallelamente ai lavori strutturali, la ASL sta procedendo al reclutamento di nuove figure professionali – pediatri, cardiologi, chirurghi e anestesisti – che consentiranno l’apertura della Terapia Intensiva, della Pediatria e della Cardiologia h24. «Le criticità sono state rappresentate alla Commissione Sanità del Consiglio regionale e ribadite anche al commissario Tauro che, fin dal primo istante, ha dimostrato piena disponibilità, capacità di ascolto, pragmatismo e professionalità. Entrambi i commissari stanno lavorando per risolvere in maniera strutturale le questioni che riguardano i servizi in città e la carenza di personale. Molteplici sono anche gli interventi già realizzati e programmati all’Ospedale Marino, che fino al 31 dicembre di quest’anno sarà ancora gestito dalla AOU di Sassari e che prosegue gli investimenti previsti per l’ammodernamento e la messa in sicurezza della struttura» ha affermato Cacciotto.



«Abbiamo chiesto e continuiamo a chiedere le garanzie necessarie, sollecitate dal territorio, in una visione d’insieme di area vasta sull’organizzazione dei servizi, in stretta sinergia con Sassari, per il bene dell’intero territorio del Nord-Ovest. Tutte le nostre energie - ha riferito - devono essere concentrate sulla costruzione di un progetto serio, da portare avanti con impegno e con la massima responsabilità, in sinergia con tutte le istituzioni del territorio, Università compresa». Raimondo cacciotto ha infine espresso «sincera gratitudine al personale medico e paramedico dei due ospedali algheresi, che continua a svolgere il proprio servizio con la consueta professionalità e abnegazione. Il nostro impegno è finalizzato a restituire ai cittadini un servizio sanitario efficiente, accessibile e moderno. Continueremo a monitorare gli sviluppi affinché Alghero torni ad avere due ospedali che guardano al futuro e all’eccellenza. La stessa energia deve essere posta nell’affrontare il tema delle malattie mentali e nella realizzazione del nuovo centro diurno, progetto che stiamo co-pianificando con la Asl».