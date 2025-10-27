Alguer.it
«Sinistra, ancora bugie sull´ospedale Marino»
Cor 18:05
«Sinistra, ancora bugie sull´ospedale Marino»
Durissimo il colorendo di Fratelli d´Italia Alghero: Da un anno assistiamo al tentativo della Giunta Todde di smantellare uno dei principali presidi sanitari del territorio
«Sinistra, ancora bugie sull´ospedale <i>Marino</i>»

ALGHERO - «Come centrodestra abbiamo chiesto la convocazione dell’aula e una risoluzione sul Servizio di Trasporto d'Emergenza Neonatale (STEN) – dichiara Fratelli d’Italia Alghero – ma la scelta della Presidenza di non consentire la votazione è scellerata». Da un anno assistiamo al tentativo della Giunta Todde di smantellare uno dei principali presidi sanitari del territorio: l’Ospedale Marino. I rischi derivanti dalla retrocessione dall’AOU alla ASL sono una scelta incomprensibile e politica. Una vendetta contro gli ottimi risultati costruiti sotto il centrodestra. «Bastano i numeri: oltre 1.200 interventi ortopedici nel 2024, prime protesi di gomito in Sardegna, arrivo della robotica. Tutto frutto dell’ingresso nell’AOU voluto dalla precedente Giunta regionale, che PD e 5Stelle possono anche fingere di non vedere, ma ci sono. Chi oggi vuole riportare il Marino alla ASL deve dire come intende garantire gli stessi livelli di eccellenza. Anche ieri abbiamo sentito le solite rassicurazioni di circostanza».

Dalla seduta emerge ancora una volta l’assenza della Regione, che non si è degnata di inviare neppure un rappresentante dell'assessorato. Ringraziamo invece l’ing. Tauro, il dott. Palermo, il dott. Delogu e la dott.ssa Nieddu per la presenza e la chiarezza degli interventi, come anche i rappresentanti delle associazioni e dei comitati. Peccato per la scarsa partecipazione del pubblico: un tema così decisivo meritava maggiore attenzione. «Sullo STEN, servizio vitale per i neonati, la Regione ha deliberato ma non attuato nulla. La Sardegna resta l’unica regione d’Italia senza un sistema di trasporto neonatale d’emergenza. Un ritardo inaccettabile che mette a rischio vite umane».

FdI e il centrodestra hanno chiesto un tavolo operativo, un cronoprogramma e trasparenza su mezzi e personale, ma anche questo è stato impedito. «Oggi la sinistra prova ad appropriarsi dei risultati del centrodestra, diffonde bugie sul passato - quando l'Ospedale Marino stava di fatto chiudendo - mentre smonta ciò che è stato costruito. Finge di dimenticare i viaggi dei pazienti da Alghero verso Ozieri. Ma la sanità non è terreno di propaganda: è una questione di dignità per la nostra comunità». Il Consiglio comunale si è già espresso all’unanimità in difesa del Marino. Ora il sindaco deve farsi portavoce di quella volontà in Regione. «Se servirà – conclude FdI – torneremo a manifestare anche davanti al Consiglio regionale. Perché la sanità non è un tema di parte: è una battaglia di civiltà».
8:50
«Alghero non è più periferia della sanità sarda»
Giusy Piccone, M5s Alghero: «Parlare di sanità oggi significa parlare del cuore stesso della nostra comunità. La salute non è solo un diritto: è la misura concreta della qualità della vita, della fiducia nelle istituzioni e della capacità di chi ha l’onore e l’onere di amministrare una città di prendersi cura delle persone»
27/10/2025 video
Consiglio aperto sulla Sanità ad Alghero: diretta
Consiglio comunale aperto ad Alghero sul difficile tema della sanità nel territorio di Alghero. In aula i commissari straordinari di Asl e Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. Le immagini in diretta da Villa Maria Pia ad Alghero
27/10/2025
«Sanità, grave assenza della Regione»
Sanità del Nord Ovest, Michele Pais (Lega): “Assenza grave del governo regionale al Consiglio comunale di Alghero”
27/10/2025
«Sanità, progetto serio in sinergia col territorio»
Sanità, il Sindaco Raimondo Cacciotto: Costruire un progetto serio in sinergia con il territorio. L´intervento del Sindaco Raimondo Cacciotto in Consiglio Comunale in sessione straordinaria pubblica e aperta
28 ottobre
A Putifigari nasce “Sèmenes”
28 ottobre
Successo solidale: 2.800 euro firmati Rotary Alghero
28 ottobre
Sassari: Polizia locale contro il bullismo



