Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroPoliticaSanità › «Medicina Sportiva a rischio da giugno 2026»
S.A. 13:16
«Medicina Sportiva a rischio da giugno 2026»
Così il Gruppo consiliare di Forza Italia Alghero sulle criticità della sanità locale, in particolare del Centro di Medicina Sportiva
«Medicina Sportiva a rischio da giugno 2026»

ALGHERO - «Purtroppo piove sul bagnato. L’attività sportiva cittadina, già in fortissima difficoltà per la critica situazione degli impianti sportivi, oggi rischia di sprofondare in una voragine. La cardiologa attualmente in servizio presso il Centro di Medicina Sportiva terminerà il contratto libero professionale il 31 dicembre e dal 31 gennaio il medico sportivo andrà in pensione. Tenendo anche nel debito conto che già le ore di cardiologia a disposizione erano scese a 25 ore settimanali dalle 41 precedenti. Nonostante tutto i numeri del Centro sono straordinari, con oltre 1100 utenti a fronte di oltre 6.000 prestazioni già erogate». Così il Gruppo consiliare di Forza Italia Alghero sulle criticità della sanità locale, in particolare del Centro di Medicina Sportiva.

«A seguito di queste due defezioni professionali il Centro di Medicina Sportiva di Alghero a breve non sarà più in grado di rilasciare in modo tempestivo certificazioni di idoneità sportiva per gli atleti del territorio. Facendo seguito alla nostra interrogazione ribadiamo che il Centro di medicina sportiva di Alghero è l’unico presidio del Nord Sardegna in possesso di tutte le apparecchiature elettromedicali di secondo livello cardiologico in grado di effettuare ecocardiogramma, Holter e prove da sforzo. L'imminente crollo della potenzialità operative del Centro lo farà arretrare alla funzionalità di sei anni fa, e obbligherà le famiglie a programmare per i loro ragazzi visite a pagamento, con tempi spesso disallineati rispetto alle necessità degli atleti» proseguono Tedde e alleati. E concludono: «Riteniamo necessario che il sindaco Cacciotto in tempo reale chieda con forza al Commissario ASL che entrambi i professionisti vengano tenuti in attività presso il Centro con un contratto libero professionale almeno fino a giugno 2026, per poter affrontare le scadenze delle certificazioni agonistiche. Non possiamo permetterci che la chiusura del Centro provochi la riduzione dell’educazione motoria e sportiva della comunità algherese che costituiscono mezzi efficaci di prevenzione, promozione, mantenimento e recupero della salute psicofisica dei cittadini e di crescita delle nostre comunità».
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
18:05
«Sinistra, ancora bugie sull´ospedale Marino»
Durissimo il colorendo di Fratelli d´Italia Alghero: Da un anno assistiamo al tentativo della Giunta Todde di smantellare uno dei principali presidi sanitari del territorio
28/10/2025
«Alghero non è più periferia della sanità sarda»
Giusy Piccone, M5s Alghero: «Parlare di sanità oggi significa parlare del cuore stesso della nostra comunità. La salute non è solo un diritto: è la misura concreta della qualità della vita, della fiducia nelle istituzioni e della capacità di chi ha l’onore e l’onere di amministrare una città di prendersi cura delle persone»
27/10/2025 video
Consiglio aperto sulla Sanità ad Alghero: diretta
Consiglio comunale aperto ad Alghero sul difficile tema della sanità nel territorio di Alghero. In aula i commissari straordinari di Asl e Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. Le immagini in diretta da Villa Maria Pia ad Alghero
12:59
Avis, screening gratuiti ad Alghero e Porto Torres
Appuntamento a Porto Torres, venerdì 31 ottobre, per gli screening urologico e dermatologico presso l’Avis Comunale, e ad Alghero, sabato 1 novembre, per gli screening urologico e dermatologico presso la sede Comunale dell’Avis
27/10/2025
«Sanità, grave assenza della Regione»
Sanità del Nord Ovest, Michele Pais (Lega): “Assenza grave del governo regionale al Consiglio comunale di Alghero”
27/10/2025
«Sanità, progetto serio in sinergia col territorio»
Sanità, il Sindaco Raimondo Cacciotto: Costruire un progetto serio in sinergia con il territorio. L´intervento del Sindaco Raimondo Cacciotto in Consiglio Comunale in sessione straordinaria pubblica e aperta
27/10Sanità malata, Mimmo Pirisi convoca la città
24/10481 giornate di raccolta sangue e plasma nel 2026
24/10Dal 3 novembre la campagna vaccinale antinfluenzale
23/10Alghero: formazione di 19 sanitari Hems
23/10Microcitemico e Marino: stop trasferimenti
23/10Screening alla Pietraia: prenotazioni
23/10Elisoccorso, ad Alghero il servizio rimane H12
22/10Nuovo Cup regionale per ridurre i tempi d’attesa
18/10Diagnostica avanzata contro il tumore al seno
18/10«Garantire il servizio di Medicina Sportiva»
« indietro archivio sanità »
29 ottobre
Avis, screening gratuiti ad Alghero e Porto Torres
29 ottobre
Paco Ogert ritorna alla World Rugby Classic
29 ottobre
Sede Vigili del Fuoco ad Alghero: il voto all´Aula



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)