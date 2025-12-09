S.A. 15:01 Per l´Alguer Summer Festival arriva il Volo Il World Tour 2026-2027 farà tappa in Italia il 9 agosto 2026 all’interno del cartellone all’Alguer Summer Festival di Alghero, la rassegna musicale organizzata da Shining Production in collaborazione con Fondazione Alghero, Comune di Alghero e Roble Factory



ALGHERO - Dopo aver svelato le date della quarta edizione di Tutti per Uno e nel pieno del successo del tour europeo, Il Volo annuncia oggi due nuove leg del World Tour 2026-2027, prodotte da Friends & Partners: i primi appuntamenti per l’estate 2026 e nuove incredibili tappe europee ad ottobre 2027. Il World Tour 2026-2027 farà tappa in Italia il 9 agosto 2026 all’interno del cartellone all’Alguer Summer Festival di Alghero, la rassegna musicale organizzata da Shining Production in collaborazione con Fondazione Alghero, Comune di Alghero e Roble Factory.



Il Volo si aggiunge ai nomi già annunciati quali Caparezza, Claudio Baglioni, Litfiba, Mannarino e Fiorella Mannoia. Le prevendite per le date italiane sono aperte, esclusivamente per il fanclub, dalle 16:00 di oggi, giovedì 11 dicembre, e dalle 16:00 di venerdì 12 dicembre saranno disponibili su Ticketone. Il Volo sta terminando in questi giorni il tour europeo che lo vede protagonista da ormai due mesi nelle principali capitali, e oggi annuncia nuove imperdibili tappe in Europa previste per ottobre e novembre 2027. Il nuovo anno comincerà per Il Volo con un tour a marzo in America Latina, teatro di grandi successi e sold out già registrati questo autunno, e ad aprile toccheranno i principali pachi degli Stati Uniti. Luglio e agosto saranno mesi dedicati ai live estivi annunciati oggi, che anticiperanno la quarta edizione di Tutti per Uno (da un’idea di Michele Torpedine, progetto organizzato e prodotto da Friends & Partners), in programma il 24, 26 e 27 settembre 2026 nel magnifico Palazzo Te a Mantova, luogo di straordinaria importanza culturale e storica, che offre un contesto ideale per celebrare la bellezza della musica.