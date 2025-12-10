 Skin ADV
Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesardegnaCronacaOpere › Consorzio Bonifica: 23 mln per 5 nuove opere
S.A. 13:00
Consorzio Bonifica: 23 mln per 5 nuove opere
Nei primi mesi del 2026 si darà il via alla progettazione esecutiva e alle procedure di gara per i lavori più urgenti, un pacchetto di opere dal valore complessivo di oltre 23 milioni di euro: Chilivani, Basso Coghinas, Perfugas, Sugliana e Valledoria
Consorzio Bonifica: 23 <i>mln</i> per 5 nuove opere

SASSARI - Parte una nuova stagione di investimenti per le infrastrutture irrigue del Nord Sardegna. Il Consorzio di Bonifica ha ufficializzato ieri, 10 dicembre cinque nuove convenzioni con la Regione Autonoma della Sardegna: un pacchetto di opere dal valore complessivo di oltre 23 milioni di euro (Fondi FSC e fondi del Piano regionale di bonifica). Obiettivo: trasformare la gestione dell'acqua rendendola più sicura, moderna e capace di resistere ai cambiamenti climatici. Con immediata operatività: nei primi mesi del 2026 si darà il via alla progettazione esecutiva e alle procedure di gara per i lavori più urgenti. I cinque interventi nel dettaglio: 13,4 milioni di euro sono destinati alla Piana di Chilivani con la nuova derivazione dal Rio Mannu: l'opera più imponente garantirà una fonte d'acqua flessibile e sicura per un distretto cruciale; 4,5 milioni di euro andranno alla impermeabilizzazione del canale irriguo di Perfugas ed eliminare le dispersioni; 3,1 milioni di euro alla rete Chilivani-San Nicola per eliminare l’interferenza della condotta anello con il quartiere di San Nicola; 1,76 milioni di euro alla Bassa Valle del Coghinas per la razionalizzazione del settore irriguo a la Muddizza; 250 mila euro alla manutenzione degli impianti di sollevamento di Sugliana a Valledoria.

«Quella di oggi non è una semplice firma - commenta il presidente del Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna Anton Pietro Stangoni - è l’avvio di una programmazione attesa da anni. Grazie alle risorse FSC e ai fondi del Piano regionale di bonifica destinati ai consorzi, possiamo ora intervenire sui punti più fragili e strutturali della rete. È una scelta strategica e concreta a servizio dell’agricoltura, che riconosce il valore economico e sociale del nostro territorio». «Una parte importante di questi investimenti riguarda la Piana di Chilivani, un’area agricola fondamentale per allevamenti e colture foraggere - gli fa eco il vice presidente Francesco Pala -. Con i nuovi interventi avremo una rete più sicura, ridurremo i rischi di fermo irriguo e potremo contare su un’alimentazione flessibile grazie alla derivazione dal Rio Mannu. Per gli agricoltori significa programmazione, affidabilità e minori vulnerabilità. Era uno degli obiettivi principali che ci eravamo posti quando ci siamo candidati al governo del Consorzio». Il direttore Generale Giuseppe Bellu sottolinea invece la visione tecnica: «i progetti che oggi prendono avvio sono frutto di un lavoro tecnico multilivello: analisi idrauliche, rilievi infrastrutturali e confronto con i distretti. Sono opere pensate non solo per risolvere criticità attuali, ma per costruire un sistema più moderno, digitale e interconnesso. Ora inizia la fase operativa, con progettazioni esecutive, autorizzazioni e programmazione dei cantieri». Il Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna organizzerà, come consuetudine, una serie di incontri informativi con gli agricoltori prima dell’avvio dei cantieri.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
10/12/2025
Mercato primo pescato ancora chiuso: malumori
L´amministrazione comunale di Alghero parla di attesa per l´ottenimento delle certificazioni delle opere eseguite e del relativo collaudo. Intanto cresce il malcontento tra gli operatori
4/12Assetto idrogeologico, opere per 1,8 milioni
3/12Lavori contro gli allagamenti a Bosa
3/12Tra le 8 opere urgenti sarde ciclabili ad Alghero
3/12Forte della Maddalena: ultimati i lavori
2/12Calcetto, tennis e pallavolo al Pala Congressi
21/115,2 milioni per il depuratore di Bosa
19/11Viabilità e fruibilità Cimitero: odg della Lega
18/11Sant´Agostino si fa bella: cantiere nel 2026
18/11Depuratore di Bosa: adeguamento
7/11Emergenze Abbanoa: entro Pasqua ad Alghero
« indietro archivio opere »
11 dicembre
Capodanno in piazza ad Alghero. Bando per 12 chioschi bar
11 dicembre
Arrestato latitante 50enne nelle campagne di Thiesi
11 dicembre
«Fertilia abbandonata da Abbanoa»



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)