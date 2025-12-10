 Skin ADV
Alguer.itnotiziesassariSportManifestazioni › Il 13 dicembre a Sassari la Torcia olimpica
S.A. 16:10
Il 13 dicembre a Sassari la Torcia olimpica
I tedofori che porteranno la torcia in città saranno in tutto 16. Il percorso partirà dalla parte bassa della via Amendola e si concluderà nel corso Margherita di Savoia
Il 13 dicembre a Sassari la Torcia olimpica

SASSARI - È il simbolo dei Giochi olimpici invernali che si apriranno il 6 febbraio e passerà anche per Sassari, sabato 13 dicembre, la Fiamma olimpica di Milano e Cortina. La tappa sassarese è uno dei tanti eventi compresi nel variegato calendario delle attività di Sassari: destinazione Natale!, voluti dall’amministrazione comunale per rendere la città un polo di attrazione turistica, in particolare nel periodo delle feste. La Fiamma transiterà in città prima di continuare il suo viaggio verso Nuoro e Cagliari e lasciare quindi la Sardegna.

I tedofori che porteranno la torcia in città saranno in tutto 16. Il percorso partirà dalla parte bassa della via Amendola e si concluderà nel corso Margherita di Savoia. Il viaggio della Fiamma ha preso il via da Olimpia, in Grecia, il 26 novembre scorso, arrivando in Italia il 4 dicembre, a Roma, e da lì diretto a tutte le 110 province della penisola. Saranno percorsi in totale 12.000 km in 63 giorni, con 60 città toccate e 10.001 tra tedofori e tedofore fino alla cerimonia di apertura che darà ufficialmente l’avvio ai Giochi.

Tra i tanti che avranno l’onore di percorrere un tratto di strada con la torcia di Olimpia, molti personaggi noti dello sport e dello spettacolo. La fiaccola che passerà anche per Sassari ha un design minimalista, studiato per porre al centro il vero spirito olimpico rappresentato dalla Fiamma, valorizzandone la presenza e riducendo l’impatto visivo della torcia stessa. Il passaggio della torcia in tutta Italia consentirà a chiunque di condividere i valori olimpici in un grande momento collettivo e di ammirare Sassari e le sue bellezze, messe ancora di più in risalto nel periodo natalizio grazie alle iniziative dell’amministrazione comunale.
