FC Alghero di scena sul campo del Valledoria

ALGHERO - La FC Alghero si prepara alla delicata trasferta di domenica 14 dicembre alle ore 15 sul campo del Valledoria, gara valida per la dodicesima giornata del campionato di Prima Categoria – Girone D. Una sfida impegnativa, nella quale i giallorossi andranno a caccia di punti fondamentali per la classifica. L’impresa non sarà semplice: il Valledoria, attualmente quarto in graduatoria, è una squadra costruita per puntare in alto e, tra le mura amiche, ha concesso pochissimo agli avversari. Nonostante ciò, la FC Alghero arriva all’appuntamento con rinnovato entusiasmo e alcune importanti novità nella rosa. Rientrano infatti tra i convocabili Carlo Pintus, fantasista fermo da alcune settimane per infortunio, e Silvio Gnani, difensore anch’egli recuperato dopo lo stop forzato. Sarà invece assente Molinari, squalificato.



«Andiamo a far visita a una squadra costruita per vincere il campionato. Non sarà semplice – sottolinea il difensore Marco Cingotti –. Per quanto ci riguarda, ho visto una squadra che sta reagendo: abbiamo recuperato alcuni giocatori infortunati e siamo intervenuti sul mercato con nuovi innesti. Purtroppo i risultati non ci stanno dando ragione: domenica scorsa siamo stati sfortunati. Per quanto mi riguarda – conclude il difensore – ho scelto di ritornare nella grande famiglia FC Alghero che ho visto nascere e dove ho tanti amici e poi c’è una società che è sempre vicina e questo è fondamentale».