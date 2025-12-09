S.A. 16:09 Capodanno in piazza ad Alghero

Avviso per 12 chioschi bar Ogni singolo gazebo avrà l´importo a base di offerta di 3mila. Le serate sono quelle del 29, 30 e 31 dicembre. Domande fino al 18 dicembre



ALGHERO - Per i concerti del 29, 30 e 31 dicembre presso il Piazzale della Pace ad Alghero con i concerti di Raf, Kid Yugy & Low Red e Gabry Ponte, la Fondazione Alghero concede ad imprese commerciali o associazioni temporanee regolarmente costituite, dodici postazioni per la somministrazione di alimenti e/o bevande. Le postazioni verranno assegnate previo pagamento di un corrispettivo forfetario onnicomprensivo (concessione spazio, noleggio e montaggio gazebo, fornitura impianto elettrico, consumi energetici, guardiania notturna). Ogni singolo gazebo avrà il seguente l'importo a base di offerta di 3mila oltre l’Iva nella misura del 22%. Ogni singolo offerente potrà presentare una o più offerte. Le domande possono essere consegnate tutti i giorni (esclusi sabato e domenica) dalle ore 8.30 alle ore 13.00 da lunedì a venerdì, del giorno 12.12.2025 e fino al giorno 18.12.2025.