Capodanno in piazza ad Alghero. Avviso per 12 chioschi bar
S.A. 16:09
Capodanno in piazza ad Alghero
Avviso per 12 chioschi bar
Ogni singolo gazebo avrà l´importo a base di offerta di 3mila. Le serate sono quelle del 29, 30 e 31 dicembre. Domande fino al 18 dicembre
Capodanno in piazza ad Alghero. Avviso per 12 chioschi bar

ALGHERO - Per i concerti del 29, 30 e 31 dicembre presso il Piazzale della Pace ad Alghero con i concerti di Raf, Kid Yugy & Low Red e Gabry Ponte, la Fondazione Alghero concede ad imprese commerciali o associazioni temporanee regolarmente costituite, dodici postazioni per la somministrazione di alimenti e/o bevande. Le postazioni verranno assegnate previo pagamento di un corrispettivo forfetario onnicomprensivo (concessione spazio, noleggio e montaggio gazebo, fornitura impianto elettrico, consumi energetici, guardiania notturna). Ogni singolo gazebo avrà il seguente l'importo a base di offerta di 3mila oltre l’Iva nella misura del 22%. Ogni singolo offerente potrà presentare una o più offerte. Le domande possono essere consegnate tutti i giorni (esclusi sabato e domenica) dalle ore 8.30 alle ore 13.00 da lunedì a venerdì, del giorno 12.12.2025 e fino al giorno 18.12.2025.
