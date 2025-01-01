Alguer.it
Cor 7:26
Turista tedesco annega a Siniscola
La tragedia è avvenuta davanti ai familiari: Entrato in acqua per fare una nuotata l’uomo si sarebbe sentito male mentre nuotava e sarebbe poi annegato. Inutili i soccorsi
Turista tedesco annega a Siniscola

Un turista tedesca in vacanza da qualche giorno in Sardegna ha perso al vita nella mattina di venerdì mentre faceva il bagno nella spiaggia di Sa Petra Ruia a Siniscola. La tragedia è avvenuta davanti ai familiari: Entrato in acqua per fare una nuotata l’uomo si sarebbe sentito male mentre nuotava e sarebbe poi annegato. Soccorso da alcuni bagnanti, è stato immediatamente mobilitato il 118 che ha mandato sul posto un’ambulanza. Inutili però i soccorsi, per l'uomo non c'è stato niente da fare. Oltre ai mezzi di soccorso, in spiaggia sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Siniscola e gli uomini della Guardia Costiera.

Foto d'archivio
