S.A. 9:04 Peschereccio affonda all´Asinara: soccorso l´equipaggio Si è svolta ieri un´operazione di soccorso da parte della Capitaneria di Porto Torres nei confronti di tre marittimi di un peschereccio affondato a circa 26 miglia dal porto di Porto Torres



PORTO TORRES - Nel primo pomeriggio di ieri, la Guardia Costiera di Porto Torres ha portato a termine un’operazione di soccorso nei confronti dell’equipaggio di un peschereccio affondato, consentendo il trasbordo in sicurezza di tre marittimi, a circa 26 miglia dal porto di Porto Torres.

L’attività operativa è iniziata intorno alle 14:30 quando il comandante di un motopeschereccio di base a Santa Teresa di Gallura ha lanciato il segnale di soccorso satellitare, successivamente ricevuto dalla Stazione Satellitare Italiana Cospas-Sarsat e inoltrato alla sala operativa della Capitaneria turritana, per richiedere l’intervento di soccorso a causa dell’imminente affondamento del motopesca durante una battuta di pesca.



Il personale della sala operativa, per garantire una pronta assistenza ha immediatamente dirottato sul posto un peschereccio della marineria di Porto Torres, intento in attività di pesca a poche miglia dal punto del sinistro nonché inviato sul posto la dipendente Motovedetta veloce CP871.

I naufraghi sono stati dapprima assistiti dal peschereccio turritano e, successivamente, trasbordati sulla motovedetta CP 871, specializzata in operazioni di ricerca e soccorso.



Le operazioni si sono concluse quando i tre marittimi sono stati sbarcati presso la banchina della Capitaneria di porto, per essere poi sottoposti ad accertamenti sanitari da parte del personale del 118, allertato dalla Sala Operativa della Capitaneria turritana. Il comandante del motopesca è stato trasportato con l’ambulanza del servizio 118 presso il pronto soccorso di Sassari per ulteriori accertamenti, mentre gli altri due membri dell’equipaggio sono rimasti a disposizione dell’Autorità Marittima per i primi atti di ufficio. Le cause, le circostanze e le eventuali responsabilità dell’evento saranno oggetto di specifici accertamenti nell’ambito dell’inchiesta sommaria sul sinistro marittimo.