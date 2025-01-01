Ad Alghero barman pestato da ospiti del resort

Alguer.it
S.A. 11:39
Un cameriere è stato picchiato a sangue da alcuni turisti che soggiornavano all´Hotel Baia di Conte ad Alghero. Il gruppo in vacanza ha aggredito prima verbalmente e poi fisicamente il dipendente del resort a pochi chilometri da Capo Caccia. Sul posto le forze dell´ordine
ALGHERO - Un cameriere è stato picchiato a sangue da alcuni turisti che soggiornavano all'Hotel Baia di Conte ad Alghero. L'episodio è avvenuto ieri e a provocare l'ira degli ospiti della mega struttura a pochi chilometri da Capo Caccia, sarebbe stato il rifiuto di fornire da bere ad un bambino della compagnia sprovvisto del bracciale utilizzato nelle formule all inclusive. Da qua la reazione del padre e di alcuni amici che avrebbero prima intimato al barman di servire la bevanda richiesta e, di fronte al nuovo rifiuto del dipendente, lo avrebbero aggredito fisicamente provocandogli contusioni varie. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine che hanno interrogato tutte le persone coinvolte e alcuni testimoni.
