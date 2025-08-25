Alguer.it
S.A. 12:12
Scritta omofoba al dipendente: denuncia all´Ospedale Civile
La denuncia arriva dal sindacato Uil Fpl: grave episodio omofobico in ospedale dove è stata trovata una scritta offensiva incisa nell’armadietto di un dipendente
Scritta omofoba al dipendente: denuncia all´Ospedale Civile

ALGHERO – Un grave atto discriminatorio si è verificato nei giorni scorsi presso l’Ospedale Civile di Alghero, dove un dipendente del comparto sanitario ha rinvenuto una scritta omofoba, incisa all’interno del proprio armadietto personale. La denuncia arriva dal sindacato Uil Fpl: «Il gesto, ritenuto dall’interessato l’ennesimo episodio di ostilità vissuto nel contesto lavorativo, è stato formalmente segnalato come atto lesivo della dignità e potenzialmente rilevante anche sotto il profilo penale. Il dipendente, pur non avendo mai presentato segnalazioni scritte precedentemente, aveva già riferito verbalmente episodi simili ai referenti interni. Dopo l’ultimo accadimento, ha ricevuto una risposta che ha ulteriormente aumentato il disagio, sentendosi dire – secondo quanto riportato – di “farsi scivolare la cosa addosso”».

Il sindacalista Antonio Oscar Campus ha condannato fermamente l’accaduto: «Un fatto inqualificabile, che non può essere minimizzato né tollerato. Chiediamo provvedimenti urgenti da parte dell’Azienda per tutelare la persona coinvolta e garantire un ambiente di lavoro sicuro e rispettoso per tutti». Anche il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha richiesto lo spostamento temporaneo del dipendente, in via cautelativa. Il caso accende nuovamente i riflettori sulla necessità di contrastare ogni forma di discriminazione e promuovere reali politiche di inclusione all’interno delle strutture sanitarie pubbliche.
