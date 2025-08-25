Alguer.it
S.A. 17:14
Rubano monopattini: fermati ad Alghero
La vicenda ha avuto inizio quando due volanti hanno fermato un´auto sospetta in via Barracu. All´interno del veicolo, gli agenti hanno notato tre monopattini che poi sono stati restituiti ai legittimi proprietari
ALGHERO - Nella giornata di ieri 22 agosto, la Polizia di Stato di Alghero ha portato a termine un’operazione che ha permesso di recuperare e restituire tre monopattini elettrici rubati, riconsegnandoli ai loro proprietari che hanno sporto denuncia per il furto subito. Denunciato a piede libero un uomo per furto aggravato, colto in flagranza di reato. La vicenda ha avuto inizio quando due volanti hanno fermato un'auto sospetta in via Barracu. All'interno del veicolo, gli agenti hanno notato tre monopattini, la cui provenienza non è stata giustificata dagli occupanti. Accompagnati in commissariato per ulteriori accertamenti, uno dei passeggeri ha ammesso di aver commesso il furto poco prima, consegnando anche le cesoie utilizzate, poste poi sotto sequestro. L’attività è proseguita con il rintraccio dei proprietari dei monopattini che hanno formalizzato le querele.
