S.A. 18:23 Lavoro nero: sanzioni negli stabilimenti balneari



SASSARI - Proseguono senza sosta i controlli dell’ITL di Sassari, che negli ultimi giorni si sono concentrati soprattutto nel settore degli stabilimenti balneari. Nel corso di un accesso ispettivo effettuato in una struttura della provincia, sono stati trovati intenti al lavoro 5 dipendenti, 4 dei quali sono risultati occupati senza la preventiva comunicazione di assunzione. Uno dei 4 lavoratori in nero, peraltro, è uno straniero privo di regolare permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Nei confronti del titolare dello stabilimento è stato adottato il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, sia per l’occupazione di lavoratori irregolari, sia per gravi violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro (durante la verifica, gli ispettori hanno accertato la mancata elaborazione del DVR, il documento di valutazione dei rischi.