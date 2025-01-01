Cor 9:44 Precipita la situazione in borgata Proteste a Guardia Grande per le indecorose condizioni del sito in cui giaceva l´isola ecologica. I residenti lamentano la presenza di una vera e propria discarica



ALGHERO - Maleducazione dilagante e servizio d'igiene urbana inefficiente e mal strutturato: la somma delle due problematiche genera preoccupazione e proteste tra i residenti della borgata di Guardia Grande ad Alghero, dove precipita la situazione. Lo spiazzo in passato utilizzato per l'isola ecologica rimane infatti ricettacolo di rifiuti di ogni genere con inevitabili conseguenze sul decoro e l'igiene. Anche ieri (domenica) la situazione fotografata non lasciava addito a fraintendimenti: cartacce, plastica, ferri vecchi e bustoni di rifiuti impunemente abbandonati sul terreno con cani, gatti e cinghiali a divertirsi.