Maria Pia, pineta imbottita di rifiuti Passano gli anni ma i problemi si acuiscono: incivili scatenati in Riviera del Corallo, controlli insufficienti e servizi inadeguati. Conseguenze facilmente immaginabili nell´area pinetata di Maria Pia ad Alghero



ALGHERO - La pineta di Maria Pia sul litorale urbano algherese continua a rappresentare un vero e proprio problema ambientale. Non soltanto per le delicate dinamiche di salvaguardia degli ecosistemi fragili, anche e soprattutto per la gestione degli accessi ed il generale decoro.



Nonostante trattasi di problemi ampiamente risaputi, passano gli anni ma le emergenze si acuiscono. Complice la maleducazione dilagante, che trova terreno fertile in assenza di politiche di contrasto adeguate. Così l'assenza quasi totale di adeguati controlli, unita ai mancati servizi di pulizia dedicati per un'area tanto fragile quanto frequentata, genera una situazione ormai imbarazzante.



L'ultima denuncia in ordine di tempo arriva dall'ex consigliera comunale algherese Monica Pulina, che ieri (domenica) ha deciso di armarsi di buona volontà: oltre a denunciare l'incuria e la maleducazione dei bagnanti, ha ripulito un'intera zona retro dunale da cartacce e rifiuti di ogni genere. Inutile sottolineare quanto vecchio sia il problema ma inattuate ogni forma di contrasto al degrado.