Alguer.itnotiziesassariSportSport › Tennistavolo Sassari: via al torneo Città dei Candelieri
S.A. 17:24
Tennistavolo Sassari: via al torneo Città dei Candelieri
Da giovedì a sabato il PalaSantoru ospita l´edizione numero 6 del torneo Città dei Candelieri-Memorial Stefano Garau-Sergio Visioli. Tre giornate a ingresso libero che vedranno affrontarsi 16 atleti e atlete di alto livello
Tennistavolo Sassari: via al torneo Città dei Candelieri

SASSARI - E' l'evento che apre la stagione del Tennistavolo Sassari. Da giovedì a sabato il PalaSantoru ospita l'edizione numero 6 del torneo Città dei Candelieri-Memorial Stefano Garau-Sergio Visioli. Tre giornate a ingresso libero che vedranno affrontarsi 16 atleti e atlete di alto livello, diversi dei quali saranno protagonisti nella massima serie di tennistavolo dove la squadra sassarese difenderà lo storico scudetto conquistato poco più di tre mesi fa. Giovedì il via alle 17 con le gare dei gironi di qualificazione. Venerdì mattina dalle 10 alle 12 la manifestazione Special Ping dedicata alle categorie paralimpiche. Venerdì alle 16 le gare a eliminazione diretta del tabellone e la finale che sarà disputata intorno alle 19. Sabato mattina dalle 10 alle 12 attività promozionale.
L'anno scorso il torneo è stato vinto da Sadi Ismailov, determinante poi per la conquista dello scudetto.

Andrea Puppo (campione d'Italia confermato a Sassari) e il fratello Enrico, i fedelissimi Lorenzo Cordua e Antonino Amato che hanno partecipato a quasi tutte le edizioni. E ancora, il Tennistavolo Sassari sarà rappresentato anche dal pluricampione italiano John Michael Oyebode, dal neo acquisto Marco Antonio Cappuccio e da Ganiyu Adebayo Ashimiyu. L'ex Marco Poma e il veterano Maxim Kuznetsov (Marcozzi) sono altri giocatori che conoscono bene il “Città di Sassari”.
Tommaso Maria Giovannetti (Bagnolese), Lucian Filimon e Julien Pietropaoli (i due giocano a Parigi), il nazionale svedese Simon Alexander Berglund (candidato alla vittoria) e Antonio Giordano (Muravera, A1) completano la batteria degli atleti, ma occhio alle ragazze della squadra della A1 femminile del Tennistavolo Sassari: la cilena Daniela Ortega e la russa-portoghese Tatiana Garnova.
11:06
«Un milione per mondiale Iron Man, serve trasparenza»
E´ Alessandro Cocco di Fratelli d´Italia Alghero ad affrontare la questione, già dibattuta nei tavoli della politica: un piano triennale per destinare quasi un milione di euro a carico del bilancio comunale, al mondiale di Iron Man ad Alghero
1/9/2025
Golf, otto anni senza risposte. «Turismo, persi 100 milioni»
«La mancata realizzazione del progetto Congressional Park Stadium nell’area di Maria Pia ha già causato una perdita superiore ai 100 milioni di euro in termini di ricadute economiche sul territorio». L'Alghero Park Country Club pretende risposte
3 settembre
A Sassari chiuso reparto di Neurochirurgia
3 settembre
Sindacato Polizia a Cacciotto: «non si fa polemica ma sicurezza»
29 agosto
L´allarme: Alghero nel baratro criminalità



