Tennistavolo Sassari: via al torneo Città dei Candelieri

SASSARI - E' l'evento che apre la stagione del Tennistavolo Sassari. Da giovedì a sabato il PalaSantoru ospita l'edizione numero 6 del torneo Città dei Candelieri-Memorial Stefano Garau-Sergio Visioli. Tre giornate a ingresso libero che vedranno affrontarsi 16 atleti e atlete di alto livello, diversi dei quali saranno protagonisti nella massima serie di tennistavolo dove la squadra sassarese difenderà lo storico scudetto conquistato poco più di tre mesi fa. Giovedì il via alle 17 con le gare dei gironi di qualificazione. Venerdì mattina dalle 10 alle 12 la manifestazione Special Ping dedicata alle categorie paralimpiche. Venerdì alle 16 le gare a eliminazione diretta del tabellone e la finale che sarà disputata intorno alle 19. Sabato mattina dalle 10 alle 12 attività promozionale.

L'anno scorso il torneo è stato vinto da Sadi Ismailov, determinante poi per la conquista dello scudetto.



Andrea Puppo (campione d'Italia confermato a Sassari) e il fratello Enrico, i fedelissimi Lorenzo Cordua e Antonino Amato che hanno partecipato a quasi tutte le edizioni. E ancora, il Tennistavolo Sassari sarà rappresentato anche dal pluricampione italiano John Michael Oyebode, dal neo acquisto Marco Antonio Cappuccio e da Ganiyu Adebayo Ashimiyu. L'ex Marco Poma e il veterano Maxim Kuznetsov (Marcozzi) sono altri giocatori che conoscono bene il “Città di Sassari”.

Tommaso Maria Giovannetti (Bagnolese), Lucian Filimon e Julien Pietropaoli (i due giocano a Parigi), il nazionale svedese Simon Alexander Berglund (candidato alla vittoria) e Antonio Giordano (Muravera, A1) completano la batteria degli atleti, ma occhio alle ragazze della squadra della A1 femminile del Tennistavolo Sassari: la cilena Daniela Ortega e la russa-portoghese Tatiana Garnova.