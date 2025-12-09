 Skin ADV
Sport › Endurance: a Tanca Regia Finale Giovani
S.A. 20:08
Endurance: a Tanca Regia Finale Giovani
La Finale Circuito Asvi Giovani Cavalli nati e allevati in Sardegna mette in palio un montepremi da 12 mila euro da dividersi fra le tre categorie. Si gareggia pure per la Coppa Sardegna e il Campionato Sardo
Endurance: a Tanca Regia Finale Giovani

ABBASANTA - Gran finale per l'endurance domenica a Tanca Regia e nei dintorni di Abbasanta con ben tre eventi organizzati dall'Asvi, l'agenzia regionale di Sviluppo e Valorizzazione Ippica. Il via alle 8 con la partenza dei primi concorrenti per le diverse competizioni che vedranno in lizza i migliori cavalieri e amazzoni della Sardegna. La Cen B gareggerà su un tracciato di 87 km, in pratica i binomi percorreranno tre giri del circuito rosso che parte e arriva sempre dall'azienda di Tanca Regia e passa vicino a Sant'Ignazio e la Chiesa di Sant'Agostino, un tragitto con squarci di paesaggio suggestivi, al di là delle difficoltà tecniche. Invece la Cen A compirà solo due giri per un totale di 58 km, mentre la Debuttanti farà solo un giro dell'anello rosso, vale a dire 29 km.

La Finale Circuito Asvi Giovani Cavalli nati e allevati in Sardegna mette in palio un montepremi da 12 mila euro da dividersi fra le tre categorie. La Cen B (tragitto più lungo) gareggerà coi cavalli di 6 anni, la Cen A sui 5 anni e i Debuttanti coi cavalli di 4 anni. In lizza i migliori binomi dopo le gare di selezione avvenute durante l'anno. Anche per la Coppa di Sardegna sono state disputate tappe di qualifica. In gara la Cen B, la Cen A e la Debuttanti.

La terza competizione è il Campionato Sardo, che invece avviene su gara unica. Pure in questo caso in gara Cen B, Cen A e Debuttanti. C'è pure una quarta categoria, la Debuttanti Under 14, dove cavalieri e amazzoni giovanissimi hanno fatto le tappe di qualificazione. I Debuttanti Under 14 vista la giovane età gareggeranno su un tracciato più facile, l'anello bianco, che dovranno percorrere due volte per un totale di 21 km. Il delegato tecnico della manifestazione è Gian Carlo Guaraglia, il presidente di Giuria Maria Luigia Mulas, il presidente della Commissione Veterinaria Serena Niccolini. Va ricordato infatti che in tutte le gare è fondamentale il benessere del cavallo e quindi a ogni postazione veterinaria vengono controllati i battiti del cuore e lo stato di salute degli equini.
11 dicembre
Spray urticante in aeroporto ad Alghero
11 dicembre
Arrestato latitante 50enne nelle campagne di Thiesi
11 dicembre
Per l´Alguer Summer Festival arriva il Volo



