Cor 15:37 «Incapacità e disinteresse bloccano Alghero» Nonostante i progetti di sviluppo, l´area di Maria Pia resta un immenso terreno dove continuare a realizzare "rotoballe" di fieno e accatastare posidonia e altre tipologie di rifiuto: La denuncia dell’Asd Alghero Park Country Club



ALGHERO - «Dopo quasi due anni di proclami e slogan l’Amministrazione guidata dal sindaco Cacciotto continua a ignorare le richieste della società sportiva dilettantistica “Alghero Park Country Club”, ovvero l’unica associazione sportiva locale che si occupa dell’attività sportiva golfistica ad Alghero (tra l’altro, senza scopo di lucro) e che rischia seriamente di chiudere definitivamente a causa dell’inerzia da parte dell’amministrazione. Ancora nessuna risposta ufficiale, infatti, è mai arrivata né dal sindaco Cacciotto e tantomeno dall’assessore Enrico Daga ovvero gli attuali titolari delle deleghe in materia di sport ad Alghero».



L'ultima pungente polemica in tema di sport, dopo le denunce di numerose società sportive che lamentano gravissime carenze strutturali, è del presidente dell’Asd Alghero Park Country Club, Gian Luca Musilli: «È dal 2017 che la società sportiva locale chiede al Comune di Alghero un’area pubblica, a Maria Pia, per la pratica dell’attività sportiva del golf aperta a tutti. Nove anni di silenzi da parte delle diverse amministrazioni che si sono succedute nel tempo: dall’amministrazione Bruno, Conoci ed infine all’attuale giunta Cacciotto. Tutte accomunate da un’incapacità cronica di ascoltare chi, con competenza, passione e senza fini di lucro, vuole costruire qualcosa di importante per la città e lo sviluppo del territorio senza ricorrere alle casse comunali».



Il golf rappresenta oggi una delle attività sportive più praticate e diffuse al mondo in grado di coniugare sport, benessere, natura e sviluppo socio-economico del territorio. Ad Alghero, nonostante l’enorme vocazione del territorio, questa opportunità viene sistematicamente ignorata dalla politica locale di turno. «Eppure, mai come ora, la città ha fortemente bisogno di una visione lungimirante e di progetti concreti capaci di dare risposta reale alle sempre più numerose criticità che stanno interessando il nostro territorio: dal turismo mordi e fuggi al turismo povero, passando per la mancata destagionalizzazione turistica, i problemi nei trasporti (porti e aeroporti), il lavoro precario, la disoccupazione, lo spopolamento, la denatalità, la salute pubblica, il decoro urbano, le infrastrutture pubbliche abbandonate».



«Realizzare l’infrastruttura nell’area di Maria Pia, nell’ambito del più ampio progetto “Congressional Park Stadium – dichiara Musilli – porterebbe importanti ricadute. Sotto il profilo economico, attrarrebbe un turismo di qualità con alta capacità di spesa, garantendo la destagionalizzazione dell’offerta e nuove opportunità di lavoro stabile. Sul fronte sociale e territoriale, promuoverebbe la salute pubblica, l’inclusione e darebbe visibilità internazionale, il tutto con un modello di crescita sostenibile che supporta l’indotto delle aree interne». Il presidente critica infine la politica locale che destina ingenti risorse pubbliche verso iniziative ed eventi estemporanei, effimeri, ignorando sistematicamente un progetto strategico capace di dotare la città di un parco urbano multifunzionale e accessibile. Musilli conclude lanciando un avvertimento: «l'ssociazione continuerà a sensibilizzare l’opinione pubblica denunciando apertamente l’inerzia, il disinteresse e l’incapacità della politica locale che ostacola una concreta opportunità di sviluppo per Alghero».



Nella foto: un rendering del Parco pubblico “Congressional Park Stadium” con club house nel Palacongressi presso l’area pubblica a Maria Pia